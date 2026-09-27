Кондиционер мобильный Electrolux EACM-22 JK/N3
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-22 JK/N3
Самый мощный и самый технологичный прибор в линейке бытовых мобильных кондиционеров. Колоссальная производительность по воздухообмену 1100 м куб./час, и мощность 6,5 кВт делают прибор незаменимым помощником в офисных, коммерческих, а также больших бытовых помещениях. Модель ELECTROLUX EACM-22 JK/N3 рассчитана на помещения площадью до 70 м2. Кондиционер имеет пять режимов работы, функцию автоматического распределения воздушного потока, а также две скорости воздушного потока и возможность выбрать его направление – функцию AUTO-SWING.В режиме охлаждения прибор снижает температуру в помещении до 17°. Работая на обогрев, например в период межсезонья или в ночное время летом, прибор может поддерживать температуру до 30°.Осушить помещение с повышенным уровнем влажности также возможно с помощью Ice Column – производительность по осушению у кондиционера – до 100 л/сутки. Просто выберите функцию осушения, присоедините дренажный шланг и прибор эффективно справится с ненужной влажностью в помещении. Вы можете настроить время работы прибора с помощью программируемого таймера и оптимизировать работу исходя из ваших потребностей – например охладить помещение к вашему приходу или отключить в ночное время.Управление прибором осуществляется с помощью пульта ДУ либо напрямую с панели управления, навигация которой интуитивно понятна. Удобные шасси помогут вам переместить прибор именно в то место, где вам необходимо охладить, проветрить, обогреть или осушить помещение, создав оптимальный микроклимат.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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