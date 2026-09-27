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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6

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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 10
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 10
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
33 300 руб.  43 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615164
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность обогрева, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2000
Номинальный ток, A
4.3
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
71
Глубина внутреннего блока, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х47х39
Вес, кг.
30

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6

Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 оснащен инверторным двигателем, который позволяет быстро достигать и точно поддерживать желаемую температуру, а также значительно снижает энергопотребление. Также прибор оснащен встроенным таймером, поэтому вы можете запрограммировать время включения и выключения. Electrolux EACM-09 GT/N6 имеет функцию автоматического испарения конденсата, что делает его удобным в использовании и исключает возможность протечек. Прибор оснащен системой фильтров, которая очищает воздух от пыли, аллергенов и других загрязнений. Благодаря программе «Сон» кондиционер автоматически регулирует температуру и скорость вентилятора для комфортного отдыха. Колесики в основании позволяют легко перемещать его из комнаты в комнату.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность обогрева, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2000
Номинальный ток, A
4.3
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
71
Глубина внутреннего блока, см
33.5
Страна производитель
Китай
Описание
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-09 GT/N6 оснащен инверторным двигателем, который позволяет быстро достигать и точно поддерживать желаемую температуру, а также значительно снижает энергопотребление. Также прибор оснащен встроенным таймером, поэтому вы можете запрограммировать время включения и выключения. Electrolux EACM-09 GT/N6 имеет функцию автоматического испарения конденсата, что делает его удобным в использовании и исключает возможность протечек. Прибор оснащен системой фильтров, которая очищает воздух от пыли, аллергенов и других загрязнений. Благодаря программе «Сон» кондиционер автоматически регулирует температуру и скорость вентилятора для комфортного отдыха. Колесики в основании позволяют легко перемещать его из комнаты в комнату.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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