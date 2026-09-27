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Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864) купить с доставкой в Москве
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Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864)

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Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864) - фото 1
Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
  • Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864) - фото 1
  • Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614995
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Звуковая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864)

Внешняя звуковая карта Ugreen CM383 – компактное устройство, которое позволяет организовать воспроизведение аудиоконтента на компьютере или другом устройстве. Благодаря применению технологии Advanced C-Media IC она обеспечивает формирование детализированного насыщенного звука. Подключение звуковой карты выполняется посредством востребованного разъема USB Type-A. Для подсоединения наушников на корпусе карты предусмотрен один разъем 3.5 мм. Качественные материалы гарантируют надежность в эксплуатации Ugreen CM383.

Отзывы о товаре Внешняя звуковая карта UGREEN CM383 (80864)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Звуковая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Внешняя звуковая карта Ugreen CM383 – компактное устройство, которое позволяет организовать воспроизведение аудиоконтента на компьютере или другом устройстве. Благодаря применению технологии Advanced C-Media IC она обеспечивает формирование детализированного насыщенного звука. Подключение звуковой карты выполняется посредством востребованного разъема USB Type-A. Для подсоединения наушников на корпусе карты предусмотрен один разъем 3.5 мм. Качественные материалы гарантируют надежность в эксплуатации Ugreen CM383.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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