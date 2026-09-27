Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, черный, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
19
Функции
кусачки, нож, огниво, открывалка для бутылок, пила, свисток, шило / кернер
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 950 руб.
В наличии
Код товара: 614914
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 950 руб.
- Гарантия производителя: 25 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
кусачки, нож, огниво, открывалка для бутылок, пила, свисток, шило / кернер
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.6
Высота, см
11.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
212
Описание товара Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, черный, нейлоновый чехол
Пассатижи. Острогубцы. Сменные кусачки для проволоки, сталь 154СМ. Сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154СМ. Инструмент для зачистки проводов. Универсальный нож, сталь 420HC. Пила. Молоток. Шило с ушком и винтовой петлей. Открывалка для консервов. Открывалка для бутылок. Держатель для шестигранных бит на 1/4”. Держатель для бит. Накидной гаечный ключ 1/4. Карабин. 3/16 Box Wrench. Свисток. Огниво. Точилка с алмазоподобным покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 900 руб.4225 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновы...
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитМультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитМультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый че...
-
В наличииЦена 21 290 руб.5323 руб. в СплитНож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором ле...
-
В наличииЦена 21 730 руб.5433 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, ...
-
В наличииЦена 22 870 руб.5718 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool Plus 3.0338.L
-
В наличииЦена 25 110 руб.6278 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36...
-
В наличии БесплатноЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
кусачки, нож, огниво, открывалка для бутылок, пила, свисток, шило / кернер
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.6
Высота, см
11.4
Страна производитель
Китай
Пассатижи. Острогубцы. Сменные кусачки для проволоки, сталь 154СМ. Сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154СМ. Инструмент для зачистки проводов. Универсальный нож, сталь 420HC. Пила. Молоток. Шило с ушком и винтовой петлей. Открывалка для консервов. Открывалка для бутылок. Держатель для шестигранных бит на 1/4”. Держатель для бит. Накидной гаечный ключ 1/4. Карабин. 3/16 Box Wrench. Свисток. Огниво. Точилка с алмазоподобным покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, черный, нейлоновый чехол