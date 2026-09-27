Йогуртница Kitfort КТ-4096

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
40
Объем каждой емкости, мл
170
Общий объем, мл
1530
Материал емкостей
пластик
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614875
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Йогуртница КТ-4096 предназначена для приготовления домашнего йогурта. Прибор укомплектован 9 стеклянными баночками по 170 мл каждая, в которых можно хранить готовый йогурт. Йогуртница равномерно нагревает баночки, поддерживая заданную температуру.
На дисплее отображаются время работы и температура. Время можно установить до 100 часов с шагом 1 минута, а температуру — в диапазоне от 25 до 65 °С с шагом 1 градус.
Приготовить йогурт в йогуртнице очень легко. Смешайте молоко и закваску, налейте смесь в баночки и установите его в йогуртницу. Затем выставите время и температуру и нажмите на кнопку включения. Вы получите замечательный вкусный йогурт!
Йогуртница КТ-4096 предназначена для приготовления домашнего йогурта. Прибор укомплектован 9 стеклянными баночками по 170 мл каждая, в которых можно хранить готовый йогурт. Йогуртница равномерно нагревает баночки, поддерживая заданную температуру.
На дисплее отображаются время работы и температура. Время можно установить до 100 часов с шагом 1 минута, а температуру — в диапазоне от 25 до 65 °С с шагом 1 градус.
Приготовить йогурт в йогуртнице очень легко. Смешайте молоко и закваску, налейте смесь в баночки и установите его в йогуртницу. Затем выставите время и температуру и нажмите на кнопку включения. Вы получите замечательный вкусный йогурт!
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-4096