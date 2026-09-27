Пароварка Kitfort КТ-4082

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614818
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Полезные блюда на пару!
Пароварка КТ-4082 приготовит вам вкусные и питательные блюда, сохранив все полезные витамины и микроэлементы. Достаточно нарезать продукты, уложить их в корзины и выбрать нужное время приготовления. Все остальное пароварка сделает за вас.
Интуитивно понятное управление
Дисплей на панели управления устройства поможет вам следить за временем приготовления. На панели управления расположены дисплей, кнопка «Вкл/Выкл», кнопка «Таймер» и кнопки настройки времени работы. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.
Приготовлю всё, что угодно!
В пароварке можно легко готовить! Пароварка оснащена тремя паровыми корзинами ёмкостью 3 литра, что позволит приготовить обед из нескольких блюд сразу на всю семью. В специальной чаше для риса вы сможете готовить каши, супы, пудинги и йогурты.
Легко ухаживать!
Паровые корзины и чаша для риса выполнены из пластика. Корпус пароварки выполнен из сочетания пластика и нержавеющей стали. Конструкция полностью разборная, так что ухаживать за прибором проще простого!
Полезные блюда с минимумом усилий!
Конструкция пароварки позволяет начать приготовление примерно через 1 минуту после включения. Прибор оснащен функцией отложенного старта. С пароваркой КТ-4082 вы получите полезные блюда с минимумом усилий.
Полезные блюда на пару!
Пароварка КТ-4082 приготовит вам вкусные и питательные блюда, сохранив все полезные витамины и микроэлементы. Достаточно нарезать продукты, уложить их в корзины и выбрать нужное время приготовления. Все остальное пароварка сделает за вас.
Интуитивно понятное управление
Дисплей на панели управления устройства поможет вам следить за временем приготовления. На панели управления расположены дисплей, кнопка «Вкл/Выкл», кнопка «Таймер» и кнопки настройки времени работы. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.
Приготовлю всё, что угодно!
В пароварке можно легко готовить! Пароварка оснащена тремя паровыми корзинами ёмкостью 3 литра, что позволит приготовить обед из нескольких блюд сразу на всю семью. В специальной чаше для риса вы сможете готовить каши, супы, пудинги и йогурты.
Легко ухаживать!
Паровые корзины и чаша для риса выполнены из пластика. Корпус пароварки выполнен из сочетания пластика и нержавеющей стали. Конструкция полностью разборная, так что ухаживать за прибором проще простого!
Полезные блюда с минимумом усилий!
Конструкция пароварки позволяет начать приготовление примерно через 1 минуту после включения. Прибор оснащен функцией отложенного старта. С пароваркой КТ-4082 вы получите полезные блюда с минимумом усилий.
Пароварка Kitfort КТ-4082 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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