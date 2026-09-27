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Стойка Godox SA5045 на колесах купить с доставкой в Москве
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Стойка Godox SA5045 на колесах

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Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 1
Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 2
Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 3
Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
146
  • Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 1
  • Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 2
  • Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 3
  • Стойка Godox SA5045 на колесах - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614806
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.79х0.21х0.15
Вес, кг.
7.4

Описание товара Стойка Godox SA5045 на колесах

Godox SA5045 — сверхпрочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 146 см до 450 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Стойка оснащена креплением 1-1/8 Junior и выдвижным шпиготом 5/8, который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.

Отзывы о товаре Стойка Godox SA5045 на колесах




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
146
Страна производитель
Китай
Описание
Godox SA5045 — сверхпрочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 146 см до 450 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Стойка оснащена креплением 1-1/8 Junior и выдвижным шпиготом 5/8, который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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