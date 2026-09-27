Стойка Godox SA5015 на колесах
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Характеристики
Описание товара Стойка Godox SA5015 на колесах
Стойка Godox SA5015 на складной колесной опоре позволяет надежно устанавливать и легко перемещать различные студийные осветительные приборы весом до 40 кг. Очень прочная и устойчивая стальная стойка может использоваться как в студии, так и на любой съемочной площадке, в том числе под открытым небом. Godox SA широко применяются для установки источников постоянного света в муфту с креплением 1-1/8" Junior на конце стойки. Также благодаря выдвижному поворотному штифту 5/8", можно закреплять различное дополнительное оборудование и аксессуары – рассеиватели, флаг-панели и т.д. Высота стойки в рабочем состоянии от 92 см до 168 см обеспечивается выдвижением телескопической секции колонны с усиленными винтовыми зажимами. Секции колонны изготавливаются из трубы большого диаметра 42 и 48 мм, обеспечивающими высокую грузоподъемность. Секции оснащены пружинным амортизатором, который дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, не опасаясь последствий падения оборудования из-за случайного ослабления зажимов. Конструкция одной из трех ножек помогает выравнять стойку на рельефной или наклонной поверхности. Нагруженную стойку просто переместить благодаря устойчивой колесной опоре с тремя колесами с тормозным механизмом. Большие легко вращающиеся колеса ?100 мм оснащены с подшипниками и резиновым протектором, чтобы преодолеть такие препятствия, как кабель-каналы или другие неровности. Тормозной механизм убережет стойку от случайного перемещения. Мобильная стойка в сложенном виде имеет длину всего 90 см, подходящую для компактного хранение и перевозки.
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