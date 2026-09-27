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Стойка Godox 240FS на колесах купить с доставкой в Москве
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Стойка Godox 240FS на колесах

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Стойка Godox 240FS на колесах - фото 1
Стойка Godox 240FS на колесах - фото 2
Стойка Godox 240FS на колесах - фото 3
Стойка Godox 240FS на колесах - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
35
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120
  • Стойка Godox 240FS на колесах - фото 1
  • Стойка Godox 240FS на колесах - фото 2
  • Стойка Godox 240FS на колесах - фото 3
  • Стойка Godox 240FS на колесах - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614804
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
35
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.18х0.17
Вес, кг.
7.4

Описание товара Стойка Godox 240FS на колесах

Студийная стойка на колесах 240FS оснащена подвижным кронштейном, позволяющим быстро регулировать высоту установки прибора, например, лоток для ноутбука, монитор или другие аксессуары. Студийная стойка 240FS также имеет низкое устойчивое основание и колеса со стопорами для легкого перемещения.

Отзывы о товаре Стойка Godox 240FS на колесах




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
35
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Студийная стойка на колесах 240FS оснащена подвижным кронштейном, позволяющим быстро регулировать высоту установки прибора, например, лоток для ноутбука, монитор или другие аксессуары. Студийная стойка 240FS также имеет низкое устойчивое основание и колеса со стопорами для легкого перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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