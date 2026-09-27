Стойка Godox 240FS на колесах
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Характеристики
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
35
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
35
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.18х0.17
Вес, кг.
7.4
Описание товара Стойка Godox 240FS на колесах
Студийная стойка на колесах 240FS оснащена подвижным кронштейном, позволяющим быстро регулировать высоту установки прибора, например, лоток для ноутбука, монитор или другие аксессуары. Студийная стойка 240FS также имеет низкое устойчивое основание и колеса со стопорами для легкого перемещения.
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Бренд
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
35
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120
Страна производитель
Китай
Студийная стойка на колесах 240FS оснащена подвижным кронштейном, позволяющим быстро регулировать высоту установки прибора, например, лоток для ноутбука, монитор или другие аксессуары. Студийная стойка 240FS также имеет низкое устойчивое основание и колеса со стопорами для легкого перемещения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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