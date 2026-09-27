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Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 купить с доставкой в Москве
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Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682

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Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 1
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 2
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 3
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 4
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 5
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 6
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 7
Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 1
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 2
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 3
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 4
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 5
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 6
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 7
  • Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614247
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
нет
Длина сетевого шнура
6.03
Функции и особенности
Гриль
Индикаторы
1 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х42
Вес, кг.
2

Описание товара Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682

Электрогриль 2 в 1 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов и многих других блюд. Высокая температура способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность панелей появлению полосатого рисунка. Электрогриль оснащён панелями для гриля с ребристой поверхностью, с помощью которых вы можете приготовить мясо, овощи, сосиски и многое другое. Также в комплекте идут две дополнительные панели для приготовления вкуснейших домашних вафель! С помощью панели управления вы можете выбрать автоматический режим работы: мясо, рыба, курица, сосиски, гамбургер и бекон. Вы также можете вручную установить температуру нагрева до 230C. Кроме того, прибор обладает функцией разморозки продуктов. С помощью КТ-1682 вы можете готовить как в двухстороннем, так и в одностороннем режиме. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180, и гриль превращается в большую жаровню. Для приготовления можно использовать обе поверхности. Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесённым антипригарным покрытием. Это позволяет использовать минимум масла в процессе готовки. Кроме того, панели съёмные и могут быть легко очищены. Весь лишний жир и сок из блюд попадёт в съёмный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством!

Отзывы о товаре Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
нет
Развернуть
Длина сетевого шнура
6.03
Функции и особенности
Гриль
Индикаторы
1 м
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль 2 в 1 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов и многих других блюд. Высокая температура способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность панелей появлению полосатого рисунка. Электрогриль оснащён панелями для гриля с ребристой поверхностью, с помощью которых вы можете приготовить мясо, овощи, сосиски и многое другое. Также в комплекте идут две дополнительные панели для приготовления вкуснейших домашних вафель! С помощью панели управления вы можете выбрать автоматический режим работы: мясо, рыба, курица, сосиски, гамбургер и бекон. Вы также можете вручную установить температуру нагрева до 230C. Кроме того, прибор обладает функцией разморозки продуктов. С помощью КТ-1682 вы можете готовить как в двухстороннем, так и в одностороннем режиме. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180, и гриль превращается в большую жаровню. Для приготовления можно использовать обе поверхности. Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесённым антипригарным покрытием. Это позволяет использовать минимум масла в процессе готовки. Кроме того, панели съёмные и могут быть легко очищены. Весь лишний жир и сок из блюд попадёт в съёмный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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