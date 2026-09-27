Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682
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Характеристики
Описание товара Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-1682
Электрогриль 2 в 1 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов и многих других блюд. Высокая температура способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность панелей появлению полосатого рисунка. Электрогриль оснащён панелями для гриля с ребристой поверхностью, с помощью которых вы можете приготовить мясо, овощи, сосиски и многое другое. Также в комплекте идут две дополнительные панели для приготовления вкуснейших домашних вафель! С помощью панели управления вы можете выбрать автоматический режим работы: мясо, рыба, курица, сосиски, гамбургер и бекон. Вы также можете вручную установить температуру нагрева до 230C. Кроме того, прибор обладает функцией разморозки продуктов. С помощью КТ-1682 вы можете готовить как в двухстороннем, так и в одностороннем режиме. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180, и гриль превращается в большую жаровню. Для приготовления можно использовать обе поверхности. Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесённым антипригарным покрытием. Это позволяет использовать минимум масла в процессе готовки. Кроме того, панели съёмные и могут быть легко очищены. Весь лишний жир и сок из блюд попадёт в съёмный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством!
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