Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013

Очиститель катышков Kitfort КТ-4013 вернёт вашей одежде ухоженный вид! Иногда частая и неправильная стирка, износ или примеси полиэстера в тканях приводят к появлению катышек на одежде, из-за которых любимая одежда теряет свой первоначальный вид. Очиститель катышков Kitfort KT-4013 имеет два блока ножей, которые захватывают большую площадь ткани, чем обычный очиститель. Удаление катышков с прибором происходит быстрее и в два раза эффективнее! Очиститель катышков КТ-4013 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Управление прибором осуществляется всего лишь одной кнопкой, с помощью которой можно выбрать одну из двух скоростей работы в зависимости от вида очищаемой ткани. Во время очистки катышков на корпусе горит индикатор работы. Прибор работает от встроенного аккумулятора. Заряжать очиститель катышков с помощью USB-шнура Type-C можно от компьютера или через переходник от розетки, который наверняка окажется у вас дома. Обычное время зарядки составляет примерно 2,5 часа. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно периодически очищать. Перед чисткой выключите прибор и снимите контейнер для сбора катышков, потянув его вниз. После можно легко высыпать содержимое прибора. Также контейнер можно помыть водой. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Он закрыт защитной металлической сеткой. Металлические сетки и блоки ножей снимаются и легко очищаются. В комплекте с прибором идёт щёточка для чистки ножей, защитной сетки, а также области их установки для долгой и качественной работы прибора. Для этого аккуратно вытащите блок ножей и тщательно очистите детали. Очиститель катышков можно брать с собой в путешествия или на работу он с лёгкостью поместится в небольшой сумке. Сам прибор небольшой и лёгкий по весу.