Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660
Электрическая вафельница 3 в 1 KT-1660 поможет испечь бельгийские вафли, приготовить бутерброды, тосты, сосиски, мясо и овощи гриль, а так же многое другое. Антипригарное покрытие не позволяет блюдам прилипнуть к панелям. Индикатор питания (левый) горит, когда прибор включен в сеть. Индикатор нагрева (правый) показывает, когда панели вафельницы разогрелись до рабочей температуры, определяемой термостатом. Зажим на ручке удерживает крышку вафельницы в закрытом состоянии. Это удобно в готовке, при транспортировке и хранении. Вафельница 3 в 1 оснащена нагревательными элементами в каждой половине формы, прорезиненными ножками, благодаря которым вафельница не скользит по столу. На нижней части корпуса расположен держатель шнура, обеспечивающий удобство переноски и хранения. Набор из 3 пар сменных панелей позволяет готовить разнообразные блюда. Благодаря возможности снимать панели, их легко мыть после готовки.
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