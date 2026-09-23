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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный купить с доставкой в Москве
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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный

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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный - фото 1
Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
  • Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный - фото 1
  • Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
300 руб.  1 060 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный
300 руб. -72%
1 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный

Усиленный прозрачный клип-кейс Pero изготовлен из гибкого и прочного силикона для смартфона Tecno Camon 19 Neo. Модель отличается специальными утолщениями на углах, которые принимают на себя основной удар при падении. Полностью прозрачный материал не скрывает красоту девайса. Накладка плотно прилегает, препятствует проникновению пыли и защищает грани от царапин.

Отзывы о товаре Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный прозрачный клип-кейс Pero изготовлен из гибкого и прочного силикона для смартфона Tecno Camon 19 Neo. Модель отличается специальными утолщениями на углах, которые принимают на себя основной удар при падении. Полностью прозрачный материал не скрывает красоту девайса. Накладка плотно прилегает, препятствует проникновению пыли и защищает грани от царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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