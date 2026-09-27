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Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) купить с доставкой в Москве
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Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521)

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Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 1
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 2
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 3
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 4
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 5
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 6
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 7
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 8
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 9
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 10
Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 1
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 2
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 3
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 4
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 5
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 6
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 7
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 8
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 9
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 10
  • Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
2 350 руб.  4 207 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613277
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
5.84

Описание товара Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521)

Беспроводной компактный датчик легко установить на полу в кухне или в ванной. Он сразу сообщит, если обнаружит там воду, и вы сможете быстро отреагировать и избежать неприятных сюрпризов. Просто настройте пуш-уведомления в приложении Дом с Алисой. Свяжите датчик с умными розетками и создайте сценарий в приложении, по которому в случае протечки приборы в доме отключатся, а клапан, через который идёт вода, закроется. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.

Отзывы о товаре Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной компактный датчик легко установить на полу в кухне или в ванной. Он сразу сообщит, если обнаружит там воду, и вы сможете быстро отреагировать и избежать неприятных сюрпризов. Просто настройте пуш-уведомления в приложении Дом с Алисой. Свяжите датчик с умными розетками и создайте сценарий в приложении, по которому в случае протечки приборы в доме отключатся, а клапан, через который идёт вода, закроется. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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