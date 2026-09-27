Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521)
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Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%2 350 руб. 4 207 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613277
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
5.84
Описание товара Датчик протечки воды Яндекс с Zigbee (YNDX-00521)
Беспроводной компактный датчик легко установить на полу в кухне или в ванной. Он сразу сообщит, если обнаружит там воду, и вы сможете быстро отреагировать и избежать неприятных сюрпризов. Просто настройте пуш-уведомления в приложении Дом с Алисой. Свяжите датчик с умными розетками и создайте сценарий в приложении, по которому в случае протечки приборы в доме отключатся, а клапан, через который идёт вода, закроется. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Беспроводной компактный датчик легко установить на полу в кухне или в ванной. Он сразу сообщит, если обнаружит там воду, и вы сможете быстро отреагировать и избежать неприятных сюрпризов. Просто настройте пуш-уведомления в приложении Дом с Алисой. Свяжите датчик с умными розетками и создайте сценарий в приложении, по которому в случае протечки приборы в доме отключатся, а клапан, через который идёт вода, закроется. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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