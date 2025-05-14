Top.Mail.Ru
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 1
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 2
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 3
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 4
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 5
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 6
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 7
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 8
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 9
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 10
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 11
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 12
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 13
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 14
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 15
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 16
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 17
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 18
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 19
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 20
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 21
Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 1
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 2
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 3
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 4
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 5
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 6
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 7
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 8
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 9
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 10
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 11
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 12
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 13
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 14
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 15
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 16
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 17
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 18
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 19
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 20
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 21
  • Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613192
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное

Armytek Handy C4 Pro – портативное зарядное устройство для 4 аккумуляторов. Функция повербанк позволяет заряжать два гаджета одновременно током до 2.5А, совместима с iPhone & iPad. Интеллектуальная система управления повербанком берет энергию с любого количества каналов, гарантируя максимальную эффективность. Корпус устройства изготовлен из невоспламеняющегося материала. Кабель USB Type-C в комплекте.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виталик Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пока всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
устройство работает как нужно
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Виталий У.

Достоинства:


Комментарий:
пробовал как зарядку и как павербанк, все работает
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Заказ приехал вовремя. Все работает. Спасибо.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Armytek Handy C4 Pro – портативное зарядное устройство для 4 аккумуляторов. Функция повербанк позволяет заряжать два гаджета одновременно током до 2.5А, совместима с iPhone & iPad. Интеллектуальная система управления повербанком берет энергию с любого количества каналов, гарантируя максимальную эффективность. Корпус устройства изготовлен из невоспламеняющегося материала. Кабель USB Type-C в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виталик Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пока всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
устройство работает как нужно
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Виталий У.

Достоинства:


Комментарий:
пробовал как зарядку и как павербанк, все работает
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Заказ приехал вовремя. Все работает. Спасибо.


Зарядное устройство Armytek Handy C4 Pro 4 канальное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...