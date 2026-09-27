Душевая система Damixa Gala 953000300 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Gala 953000300 черный
Мягкие геометричные формы душевой система Gala в сочетании с трендовым черным покрытием идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм (1030м м – 1460 мм) водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки (220 мм) и 3 режима ручного. душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&Clean.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
-
В наличииЦена 33 480 руб.8370 руб. в СплитДушевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хор...
-
В наличииЦена 33 790 руб. 36 360 руб.8448 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777400...
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520000 хром
-
В наличииЦена 35 090 руб. 37 800 руб.8773 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777403...
-
В наличииЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
-
В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
-
В наличииЦена 38 990 руб.9748 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный
-
В наличииЦена 39 690 руб.9923 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром
-
В наличииЦена 40 890 руб.10223 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 ...
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
-
В наличииЦена 42 090 руб.10523 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 ...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Отзывы о товаре Душевая система Damixa Gala 953000300 черный