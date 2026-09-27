Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000000 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000000 хром
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa.Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками нажатием всего одной кнопки. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
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