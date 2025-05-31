Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU)
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Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%7 990 руб. 13 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонометр
Высота, см
19.1
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х12
Вес, г.
800
Описание товара Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU)
OMRON M7 Intelli IT – многофункциональный автоматический тонометр на плечо c технологией Afib для определения мерцательной аритмии в комплектации с умной манжетой Intelli Wrap Cuff и адаптером. Кроме индикаторов повышенного артериального давления и нерегулярного сердцебиения, в тонометре присутствует индикатор мерцательной аритмии. Предусмотрены индикаторы правильной фиксации манжеты и движения.
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Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонометр
Высота, см
19.1
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Тип манжеты
на плечо
Развернуть
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
OMRON M7 Intelli IT – многофункциональный автоматический тонометр на плечо c технологией Afib для определения мерцательной аритмии в комплектации с умной манжетой Intelli Wrap Cuff и адаптером. Кроме индикаторов повышенного артериального давления и нерегулярного сердцебиения, в тонометре присутствует индикатор мерцательной аритмии. Предусмотрены индикаторы правильной фиксации манжеты и движения.
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор,точный Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Супер аппарат! Сделан очень качественно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр , все работает отлично, и батарейки в комплекте и адаптер
Достоинства:
Комментарий:
Ну вот и пришло время первых взрослых игрушек в моей жизни... Первая из них - тонометр. Рассматривал вариант только автомат, хотелось с возможностью передачи данных. Нашёл данный экземпляр. Закинул в корзину, оплатил и на следующий день забрал уже. Опробовал, понравилось: Во первых он достаточно точен, сверял в мед кабинете на работе, с механическим и полуавтоматическим. Во вторых память на замеры. В третьих возможность передавать показания на телефон (там есть родное приложение omron connect и MedM BP, есть возможность передавать информацию в гугловскую программу, в сяомишную и тд...) мне удобнее работать с медм бп. Следующее это возможность переключать два раздельных акккунта и вроде бы как есть гостевой режим. Ну и в заключение удобно пользоваться, даже одному.
Достоинства:
Комментарий:
Звезду снял за то, что приехало вообще ни как не упаковано. Как бы не дешевый тонометр покупаешь, а продавец даже в пакет какой-нибудь не соизволит упаковать. Позор. При этом сам прибор хороший, хотя и с заморочками, выбор режимов интуитивно не понятен, постоянно нужно что-то зажимать, без инструкции никуда. Приложение для нашей страны с плеймаркета не скачать, пришлось искать на просторах паутины. С синхронизацией проблем не возникло, опять же, есть инструкция, читайте обязательно. Программа, конечно, урезаная, не весь функционал отображается, премиум не приобрести, но это уже к разработчикам. Итог: прибор очень крутой, аналогов я не нашел. Так что если нужны постоянные измерения со средним значением, однозначно берите.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! показания совпадают со всеми тонометрами которые я прохожу по роду деятельности. Соединение телефона и прибора прошел нормально, но прога мертвая как по мне . Больше воды чем нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Самая нужная игрушка для взрослых, кому на 30ть удобно, что можно отслеживать с телефона дневник гипертоника
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, каждый день пользуюсь, не подводит
Достоинства:
Комментарий:
Крутая вещь! Работает тихо, качает очень точно по давлению в манжете, доходит до верхней границы и начинает измерение. Одно неудобство: манжета не умещается в чехол с тонометром.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично измеряет, передает результаты в приложение
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и удобный танометр.
Достоинства:
Комментарий:
Могут возникнуть проблемы с подключением к телефону. Служба поддержки реагирует вяло, кто столкнулся советую поставить стороннее приложение Blood Pressure monitor by MedM
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Покупкой довольна. Претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все подключилось, удобная манжета, по сравнению с предыдущей моделью
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, все превосходно
Достоинства:
Комментарий:
прибор похож на настоящий. манжета с пружиной не очень удобна в пользовании. к приложению на самсунге через блютуз не смог подключить. в остальном рабочий прибор с возможностью отслеживать давление двух человек. все дополнительные фишки у меня не заработали. можно было выбрать прибор этой же фирмы, но дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок сестре ( она врач).Ей понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Зверь,а не автомат!Всё чётко показывает без сбоев.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все на месте. Инструкция на русском есть. Неожиданно тяжёлый и монжета тяжёлая, но одевать удобнее самому. При накачке руку больно.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный прибор,все описанные функции работают,данные передаются в айфон. Очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая доставка. Отличный тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
нормально показывает проверял с другим
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Тонометр работает чётко, манжетка хорошая мне так она удобная, погрешность очень маленькая в пределах заявленного производителем, а дальше может допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
шикарное устройство, бабушка довольна) Вместо родного приложения лучше использовать MedM Health - синхронизация на лету, ведет журнал. Встроенная функция определения фибриляции предсердий и еще много всего. Удобная манжета новой конструкции.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился тонометр, особенно автоматическая работа с приложением MedM, в которой ведется статистика АД. Дороговато, но не жалею что купил, доволен, спасибо за годный пролукт.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл новенький, упаковка хорошая. Мы с мужем измеряем,удобно.На телефон ещё не подключали, работает тихо, манжета хорошая, а правильно или нет, не знаем.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр с отличными функциональными способностями, инновационная манжетка очень понравилась. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё правильно показывает только вот не могу подключить к телефону .
Достоинства:
Комментарий:
Прибор отличный. Всё целое, упаковано . Работает!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает! Упаковка не нарушена!
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро,проверил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все исправно Полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Манжета хорошо фиксируется на руке, но одевать пенсионеру самостоятельно нужна сноровка. Главный плюс - измеряет мерцающую аритмию тремя последовательными измерениями и расчетом средних значений. На дисплее отображается последнее и предыдущее измерение. Легко переключаться между пользователями - память отдельно на 2 чел. Приложение синхронизирует историю измерений - мне показалось это удобным чтоб не писать в блокнот.
Достоинства:
Комментарий:
Купил жене, мерить давление во время беременности. Очень удобно что есть синхронизация с телефоном. Измеряет, надеюсь, довольно точно. Удобная манжетка, не сильно сдавливает
Достоинства:
Комментарий:
отличный тонометр. данные сохраняю в телефоне, через блютуз. Использую программу MedM BP.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант Аритмию показывает
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, с телефоном подружился быстро, инструкция на русском. Страна производства Вьетнам.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! Много функций и в использовании прост
Достоинства:
Комментарий:
Достойный аппарат.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Мгновенная доставка. Все очень хорошо. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр понравился, измеряет точно, непревычная манжета теперь кажется удобной, показания в телефоне тоже очень удобно.
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор,точный Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Супер аппарат! Сделан очень качественно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр , все работает отлично, и батарейки в комплекте и адаптер
Достоинства:
Комментарий:
Ну вот и пришло время первых взрослых игрушек в моей жизни... Первая из них - тонометр. Рассматривал вариант только автомат, хотелось с возможностью передачи данных. Нашёл данный экземпляр. Закинул в корзину, оплатил и на следующий день забрал уже. Опробовал, понравилось: Во первых он достаточно точен, сверял в мед кабинете на работе, с механическим и полуавтоматическим. Во вторых память на замеры. В третьих возможность передавать показания на телефон (там есть родное приложение omron connect и MedM BP, есть возможность передавать информацию в гугловскую программу, в сяомишную и тд...) мне удобнее работать с медм бп. Следующее это возможность переключать два раздельных акккунта и вроде бы как есть гостевой режим. Ну и в заключение удобно пользоваться, даже одному.
Достоинства:
Комментарий:
Звезду снял за то, что приехало вообще ни как не упаковано. Как бы не дешевый тонометр покупаешь, а продавец даже в пакет какой-нибудь не соизволит упаковать. Позор. При этом сам прибор хороший, хотя и с заморочками, выбор режимов интуитивно не понятен, постоянно нужно что-то зажимать, без инструкции никуда. Приложение для нашей страны с плеймаркета не скачать, пришлось искать на просторах паутины. С синхронизацией проблем не возникло, опять же, есть инструкция, читайте обязательно. Программа, конечно, урезаная, не весь функционал отображается, премиум не приобрести, но это уже к разработчикам. Итог: прибор очень крутой, аналогов я не нашел. Так что если нужны постоянные измерения со средним значением, однозначно берите.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! показания совпадают со всеми тонометрами которые я прохожу по роду деятельности. Соединение телефона и прибора прошел нормально, но прога мертвая как по мне . Больше воды чем нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Самая нужная игрушка для взрослых, кому на 30ть удобно, что можно отслеживать с телефона дневник гипертоника
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, каждый день пользуюсь, не подводит
Достоинства:
Комментарий:
Крутая вещь! Работает тихо, качает очень точно по давлению в манжете, доходит до верхней границы и начинает измерение. Одно неудобство: манжета не умещается в чехол с тонометром.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично измеряет, передает результаты в приложение
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и удобный танометр.
Достоинства:
Комментарий:
Могут возникнуть проблемы с подключением к телефону. Служба поддержки реагирует вяло, кто столкнулся советую поставить стороннее приложение Blood Pressure monitor by MedM
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Покупкой довольна. Претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все подключилось, удобная манжета, по сравнению с предыдущей моделью
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, все превосходно
Достоинства:
Комментарий:
прибор похож на настоящий. манжета с пружиной не очень удобна в пользовании. к приложению на самсунге через блютуз не смог подключить. в остальном рабочий прибор с возможностью отслеживать давление двух человек. все дополнительные фишки у меня не заработали. можно было выбрать прибор этой же фирмы, но дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок сестре ( она врач).Ей понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Зверь,а не автомат!Всё чётко показывает без сбоев.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все на месте. Инструкция на русском есть. Неожиданно тяжёлый и монжета тяжёлая, но одевать удобнее самому. При накачке руку больно.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный прибор,все описанные функции работают,данные передаются в айфон. Очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая доставка. Отличный тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
нормально показывает проверял с другим
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Тонометр работает чётко, манжетка хорошая мне так она удобная, погрешность очень маленькая в пределах заявленного производителем, а дальше может допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
шикарное устройство, бабушка довольна) Вместо родного приложения лучше использовать MedM Health - синхронизация на лету, ведет журнал. Встроенная функция определения фибриляции предсердий и еще много всего. Удобная манжета новой конструкции.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился тонометр, особенно автоматическая работа с приложением MedM, в которой ведется статистика АД. Дороговато, но не жалею что купил, доволен, спасибо за годный пролукт.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл новенький, упаковка хорошая. Мы с мужем измеряем,удобно.На телефон ещё не подключали, работает тихо, манжета хорошая, а правильно или нет, не знаем.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр с отличными функциональными способностями, инновационная манжетка очень понравилась. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё правильно показывает только вот не могу подключить к телефону .
Достоинства:
Комментарий:
Прибор отличный. Всё целое, упаковано . Работает!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает! Упаковка не нарушена!
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро,проверил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все исправно Полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Манжета хорошо фиксируется на руке, но одевать пенсионеру самостоятельно нужна сноровка. Главный плюс - измеряет мерцающую аритмию тремя последовательными измерениями и расчетом средних значений. На дисплее отображается последнее и предыдущее измерение. Легко переключаться между пользователями - память отдельно на 2 чел. Приложение синхронизирует историю измерений - мне показалось это удобным чтоб не писать в блокнот.
Достоинства:
Комментарий:
Купил жене, мерить давление во время беременности. Очень удобно что есть синхронизация с телефоном. Измеряет, надеюсь, довольно точно. Удобная манжетка, не сильно сдавливает
Достоинства:
Комментарий:
отличный тонометр. данные сохраняю в телефоне, через блютуз. Использую программу MedM BP.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант Аритмию показывает
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, с телефоном подружился быстро, инструкция на русском. Страна производства Вьетнам.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! Много функций и в использовании прост
Достоинства:
Комментарий:
Достойный аппарат.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Мгновенная доставка. Все очень хорошо. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр понравился, измеряет точно, непревычная манжета теперь кажется удобной, показания в телефоне тоже очень удобно.