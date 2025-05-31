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Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) купить с доставкой в Москве
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Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU)

41 Отзывы
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Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 1
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 2
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 3
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 4
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 5
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 6
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 7
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 8
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 9
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 10
Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 1
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 2
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 3
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 4
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 5
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 6
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 7
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 8
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 9
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 10
  • Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
7 990 руб.  13 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610588
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Высота, см
19.1
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х12
Вес, г.
800

Описание товара Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU)

OMRON M7 Intelli IT – многофункциональный автоматический тонометр на плечо c технологией Afib для определения мерцательной аритмии в комплектации с умной манжетой Intelli Wrap Cuff и адаптером. Кроме индикаторов повышенного артериального давления и нерегулярного сердцебиения, в тонометре присутствует индикатор мерцательной аритмии. Предусмотрены индикаторы правильной фиксации манжеты и движения.



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
дмитрий евгеньвич племяннов

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор,точный Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер аппарат! Сделан очень качественно!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр , все работает отлично, и батарейки в комплекте и адаптер
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Ну вот и пришло время первых взрослых игрушек в моей жизни... Первая из них - тонометр. Рассматривал вариант только автомат, хотелось с возможностью передачи данных. Нашёл данный экземпляр. Закинул в корзину, оплатил и на следующий день забрал уже. Опробовал, понравилось: Во первых он достаточно точен, сверял в мед кабинете на работе, с механическим и полуавтоматическим. Во вторых память на замеры. В третьих возможность передавать показания на телефон (там есть родное приложение omron connect и MedM BP, есть возможность передавать информацию в гугловскую программу, в сяомишную и тд...) мне удобнее работать с медм бп. Следующее это возможность переключать два раздельных акккунта и вроде бы как есть гостевой режим. Ну и в заключение удобно пользоваться, даже одному.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Кондратенко Е.

Достоинства:


Комментарий:
Звезду снял за то, что приехало вообще ни как не упаковано. Как бы не дешевый тонометр покупаешь, а продавец даже в пакет какой-нибудь не соизволит упаковать. Позор. При этом сам прибор хороший, хотя и с заморочками, выбор режимов интуитивно не понятен, постоянно нужно что-то зажимать, без инструкции никуда. Приложение для нашей страны с плеймаркета не скачать, пришлось искать на просторах паутины. С синхронизацией проблем не возникло, опять же, есть инструкция, читайте обязательно. Программа, конечно, урезаная, не весь функционал отображается, премиум не приобрести, но это уже к разработчикам. Итог: прибор очень крутой, аналогов я не нашел. Так что если нужны постоянные измерения со средним значением, однозначно берите.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! показания совпадают со всеми тонометрами которые я прохожу по роду деятельности. Соединение телефона и прибора прошел нормально, но прога мертвая как по мне . Больше воды чем нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
Самая нужная игрушка для взрослых, кому на 30ть удобно, что можно отслеживать с телефона дневник гипертоника
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Леонид Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат, каждый день пользуюсь, не подводит
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Герасименко Александр

Достоинства:


Комментарий:
Крутая вещь! Работает тихо, качает очень точно по давлению в манжете, доходит до верхней границы и начинает измерение. Одно неудобство: манжета не умещается в чехол с тонометром.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично измеряет, передает результаты в приложение
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и удобный танометр.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виталий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Могут возникнуть проблемы с подключением к телефону. Служба поддержки реагирует вяло, кто столкнулся советую поставить стороннее приложение Blood Pressure monitor by MedM
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Покупкой довольна. Претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все подключилось, удобная манжета, по сравнению с предыдущей моделью
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Абдул-Гани У.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, все превосходно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
прибор похож на настоящий. манжета с пружиной не очень удобна в пользовании. к приложению на самсунге через блютуз не смог подключить. в остальном рабочий прибор с возможностью отслеживать давление двух человек. все дополнительные фишки у меня не заработали. можно было выбрать прибор этой же фирмы, но дешевле
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок сестре ( она врач).Ей понравился.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Зверь,а не автомат!Всё чётко показывает без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, все на месте. Инструкция на русском есть. Неожиданно тяжёлый и монжета тяжёлая, но одевать удобнее самому. При накачке руку больно.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный прибор,все описанные функции работают,данные передаются в айфон. Очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая доставка. Отличный тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
нормально показывает проверял с другим
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Литвинчук В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Тонометр работает чётко, манжетка хорошая мне так она удобная, погрешность очень маленькая в пределах заявленного производителем, а дальше может допишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
шикарное устройство, бабушка довольна) Вместо родного приложения лучше использовать MedM Health - синхронизация на лету, ведет журнал. Встроенная функция определения фибриляции предсердий и еще много всего. Удобная манжета новой конструкции.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился тонометр, особенно автоматическая работа с приложением MedM, в которой ведется статистика АД. Дороговато, но не жалею что купил, доволен, спасибо за годный пролукт.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вера А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл новенький, упаковка хорошая. Мы с мужем измеряем,удобно.На телефон ещё не подключали, работает тихо, манжета хорошая, а правильно или нет, не знаем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Лариса В.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр с отличными функциональными способностями, инновационная манжетка очень понравилась. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё правильно показывает только вот не могу подключить к телефону .
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор отличный. Всё целое, упаковано . Работает!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает! Упаковка не нарушена!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро,проверил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
Все исправно Полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Манжета хорошо фиксируется на руке, но одевать пенсионеру самостоятельно нужна сноровка. Главный плюс - измеряет мерцающую аритмию тремя последовательными измерениями и расчетом средних значений. На дисплее отображается последнее и предыдущее измерение. Легко переключаться между пользователями - память отдельно на 2 чел. Приложение синхронизирует историю измерений - мне показалось это удобным чтоб не писать в блокнот.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил жене, мерить давление во время беременности. Очень удобно что есть синхронизация с телефоном. Измеряет, надеюсь, довольно точно. Удобная манжетка, не сильно сдавливает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Ставицкий Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
отличный тонометр. данные сохраняю в телефоне, через блютуз. Использую программу MedM BP.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант Аритмию показывает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ринат М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, с телефоном подружился быстро, инструкция на русском. Страна производства Вьетнам.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Много функций и в использовании прост
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный аппарат.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сегодник Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Мгновенная доставка. Все очень хорошо. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр понравился, измеряет точно, непревычная манжета теперь кажется удобной, показания в телефоне тоже очень удобно.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Высота, см
19.1
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Тип манжеты
на плечо
Развернуть
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
OMRON M7 Intelli IT – многофункциональный автоматический тонометр на плечо c технологией Afib для определения мерцательной аритмии в комплектации с умной манжетой Intelli Wrap Cuff и адаптером. Кроме индикаторов повышенного артериального давления и нерегулярного сердцебиения, в тонометре присутствует индикатор мерцательной аритмии. Предусмотрены индикаторы правильной фиксации манжеты и движения.


Смотрите также: Тонометры
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
дмитрий евгеньвич племяннов

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор,точный Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер аппарат! Сделан очень качественно!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр , все работает отлично, и батарейки в комплекте и адаптер
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Ну вот и пришло время первых взрослых игрушек в моей жизни... Первая из них - тонометр. Рассматривал вариант только автомат, хотелось с возможностью передачи данных. Нашёл данный экземпляр. Закинул в корзину, оплатил и на следующий день забрал уже. Опробовал, понравилось: Во первых он достаточно точен, сверял в мед кабинете на работе, с механическим и полуавтоматическим. Во вторых память на замеры. В третьих возможность передавать показания на телефон (там есть родное приложение omron connect и MedM BP, есть возможность передавать информацию в гугловскую программу, в сяомишную и тд...) мне удобнее работать с медм бп. Следующее это возможность переключать два раздельных акккунта и вроде бы как есть гостевой режим. Ну и в заключение удобно пользоваться, даже одному.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Кондратенко Е.

Достоинства:


Комментарий:
Звезду снял за то, что приехало вообще ни как не упаковано. Как бы не дешевый тонометр покупаешь, а продавец даже в пакет какой-нибудь не соизволит упаковать. Позор. При этом сам прибор хороший, хотя и с заморочками, выбор режимов интуитивно не понятен, постоянно нужно что-то зажимать, без инструкции никуда. Приложение для нашей страны с плеймаркета не скачать, пришлось искать на просторах паутины. С синхронизацией проблем не возникло, опять же, есть инструкция, читайте обязательно. Программа, конечно, урезаная, не весь функционал отображается, премиум не приобрести, но это уже к разработчикам. Итог: прибор очень крутой, аналогов я не нашел. Так что если нужны постоянные измерения со средним значением, однозначно берите.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! показания совпадают со всеми тонометрами которые я прохожу по роду деятельности. Соединение телефона и прибора прошел нормально, но прога мертвая как по мне . Больше воды чем нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
Самая нужная игрушка для взрослых, кому на 30ть удобно, что можно отслеживать с телефона дневник гипертоника
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Леонид Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат, каждый день пользуюсь, не подводит
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Герасименко Александр

Достоинства:


Комментарий:
Крутая вещь! Работает тихо, качает очень точно по давлению в манжете, доходит до верхней границы и начинает измерение. Одно неудобство: манжета не умещается в чехол с тонометром.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично измеряет, передает результаты в приложение
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и удобный танометр.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виталий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Могут возникнуть проблемы с подключением к телефону. Служба поддержки реагирует вяло, кто столкнулся советую поставить стороннее приложение Blood Pressure monitor by MedM
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Покупкой довольна. Претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все подключилось, удобная манжета, по сравнению с предыдущей моделью
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Абдул-Гани У.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, все превосходно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
прибор похож на настоящий. манжета с пружиной не очень удобна в пользовании. к приложению на самсунге через блютуз не смог подключить. в остальном рабочий прибор с возможностью отслеживать давление двух человек. все дополнительные фишки у меня не заработали. можно было выбрать прибор этой же фирмы, но дешевле
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок сестре ( она врач).Ей понравился.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Зверь,а не автомат!Всё чётко показывает без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, все на месте. Инструкция на русском есть. Неожиданно тяжёлый и монжета тяжёлая, но одевать удобнее самому. При накачке руку больно.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный прибор,все описанные функции работают,данные передаются в айфон. Очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая доставка. Отличный тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
нормально показывает проверял с другим
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Литвинчук В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Тонометр работает чётко, манжетка хорошая мне так она удобная, погрешность очень маленькая в пределах заявленного производителем, а дальше может допишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
шикарное устройство, бабушка довольна) Вместо родного приложения лучше использовать MedM Health - синхронизация на лету, ведет журнал. Встроенная функция определения фибриляции предсердий и еще много всего. Удобная манжета новой конструкции.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился тонометр, особенно автоматическая работа с приложением MedM, в которой ведется статистика АД. Дороговато, но не жалею что купил, доволен, спасибо за годный пролукт.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вера А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл новенький, упаковка хорошая. Мы с мужем измеряем,удобно.На телефон ещё не подключали, работает тихо, манжета хорошая, а правильно или нет, не знаем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Лариса В.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр с отличными функциональными способностями, инновационная манжетка очень понравилась. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё правильно показывает только вот не могу подключить к телефону .
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор отличный. Всё целое, упаковано . Работает!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает! Упаковка не нарушена!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро,проверил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
Все исправно Полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Манжета хорошо фиксируется на руке, но одевать пенсионеру самостоятельно нужна сноровка. Главный плюс - измеряет мерцающую аритмию тремя последовательными измерениями и расчетом средних значений. На дисплее отображается последнее и предыдущее измерение. Легко переключаться между пользователями - память отдельно на 2 чел. Приложение синхронизирует историю измерений - мне показалось это удобным чтоб не писать в блокнот.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил жене, мерить давление во время беременности. Очень удобно что есть синхронизация с телефоном. Измеряет, надеюсь, довольно точно. Удобная манжетка, не сильно сдавливает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Ставицкий Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
отличный тонометр. данные сохраняю в телефоне, через блютуз. Использую программу MedM BP.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант Аритмию показывает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ринат М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, с телефоном подружился быстро, инструкция на русском. Страна производства Вьетнам.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Много функций и в использовании прост
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный аппарат.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сегодник Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Мгновенная доставка. Все очень хорошо. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр понравился, измеряет точно, непревычная манжета теперь кажется удобной, показания в телефоне тоже очень удобно.


Тонометр OMRON М7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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