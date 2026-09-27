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Характеристики
Тип товара
Молокоотсос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610580
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Описание товара Молокоотсос электронный CS Medica KIDS CS-45
Для профилактики воспалительных заболеваний молочных желез в период лактации в молокоотсосе предусмотрена функция очистки молочных протоков NoStasis. Мягкая силиконовая насадка с массажными лепестками GentlePetals поможет провести безболезненное сцеживание грудного молока. Для удобства использования прибор оснащен тихим компрессором, LCD-дисплеем и расширенными возможностями настроек с 9 уровнями интенсивности сцеживания. Бутылочка и соска в комплекте пригодятся для кормления малыша после сцеживания, а крышка-заглушка – для создания запаса молока в случае отсутствия мамы дома. Подставка для бутылочки не допустит, чтобы сцеженное молоко пролилось, а защитный колпачок для соски убережет от попадания пыли. Все детали, кроме подставки, можно кипятить и мыть в посудомоечной машине. Стерилизация проводится в стерилизаторе или микроволновой печи в специальных пакетах и контейнерах. Для того чтобы использовать молокоотсос не только дома, но и в поездке, предусмотрено питание от сети с помощью адаптера (в комплекте) или от четырех элементов питания типа АА. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Для профилактики воспалительных заболеваний молочных желез в период лактации в молокоотсосе предусмотрена функция очистки молочных протоков NoStasis. Мягкая силиконовая насадка с массажными лепестками GentlePetals поможет провести безболезненное сцеживание грудного молока. Для удобства использования прибор оснащен тихим компрессором, LCD-дисплеем и расширенными возможностями настроек с 9 уровнями интенсивности сцеживания. Бутылочка и соска в комплекте пригодятся для кормления малыша после сцеживания, а крышка-заглушка – для создания запаса молока в случае отсутствия мамы дома. Подставка для бутылочки не допустит, чтобы сцеженное молоко пролилось, а защитный колпачок для соски убережет от попадания пыли. Все детали, кроме подставки, можно кипятить и мыть в посудомоечной машине. Стерилизация проводится в стерилизаторе или микроволновой печи в специальных пакетах и контейнерах. Для того чтобы использовать молокоотсос не только дома, но и в поездке, предусмотрено питание от сети с помощью адаптера (в комплекте) или от четырех элементов питания типа АА. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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