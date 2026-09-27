Top.Mail.Ru
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 1
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 2
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 3
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 4
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 5
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 6
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 7
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 8
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 9
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 10
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 11
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 12
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 13
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 14
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Молокоотсос
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 1
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 2
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 3
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 4
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 5
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 6
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 7
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 8
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 9
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 10
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 11
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 12
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 13
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 14
  • Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Молокоотсос
Высота, см
15
Принцип действия
поршневой
Производство
Россия
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х10
Вес, г.
300

Описание товара Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43

Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 — компактное устройство для сцеживания грудного молока. Прибор позволяет естественно и эффективно провести процедуру сцеживания. Особенность CS Medica KIDS CS-43 - Технология двухфазного сцеживания, позволяющая повысить эффективность процедуры. Устройство является медицинским прибором. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Отзывы о товаре Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Молокоотсос
Высота, см
15
Принцип действия
поршневой
Производство
Россия
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 — компактное устройство для сцеживания грудного молока. Прибор позволяет естественно и эффективно провести процедуру сцеживания. Особенность CS Medica KIDS CS-43 - Технология двухфазного сцеживания, позволяющая повысить эффективность процедуры. Устройство является медицинским прибором. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...