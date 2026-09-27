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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605676
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Описание товара Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W Platinum
Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций, выполненное в формате ATX. Данная модель отличается высокой производительностью и эффективностью. Номинальная мощность составляет 500 Вт, при этом мощность по линии 12 В достигает 450 Вт. Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] использует для основного подключения разъем (20+4)-pin. Для подачи энергии на процессор предусмотрен 1 выход (4+4)-pin, а для видеокарты — 2 выхода типа (6+2)-pin, что позволяет использовать высокопроизводительные решения. Помимо этого модель оснащена 4 разъемами 15-pin для подключения SATA-устройств, а также 3 портами Molex. Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] использует в своей основе качественные материалы и компоненты, благодаря чему отличается не только производительностью, но и высокой надежностью. В модели реализована защита от пониженного напряжения, короткого замыкания, а также перегрузки по току и напряжению. Также используется вентилятор на 120 мм для предотвращения перегрева. Кабели покрыты тканевой оплеткой и обладают устойчивостью к износу.
Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций, выполненное в формате ATX. Данная модель отличается высокой производительностью и эффективностью. Номинальная мощность составляет 500 Вт, при этом мощность по линии 12 В достигает 450 Вт. Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] использует для основного подключения разъем (20+4)-pin. Для подачи энергии на процессор предусмотрен 1 выход (4+4)-pin, а для видеокарты — 2 выхода типа (6+2)-pin, что позволяет использовать высокопроизводительные решения. Помимо этого модель оснащена 4 разъемами 15-pin для подключения SATA-устройств, а также 3 портами Molex. Блок питания ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II] использует в своей основе качественные материалы и компоненты, благодаря чему отличается не только производительностью, но и высокой надежностью. В модели реализована защита от пониженного напряжения, короткого замыкания, а также перегрузки по току и напряжению. Также используется вентилятор на 120 мм для предотвращения перегрева. Кабели покрыты тканевой оплеткой и обладают устойчивостью к износу.
Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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