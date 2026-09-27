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Вертолет военный "Гром" (в сеточке) 72320 купить с доставкой в Москве
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Вертолет военный "Гром" (в сеточке) 72320

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Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 1
Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 2
Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 3
Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 4
Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 5
Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 1
  • Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 2
  • Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 3
  • Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 4
  • Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 5
  • Вертолет военный &quot;Гром&quot; (в сеточке) 72320 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
400 руб.  833 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605300
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
30х22х15
Вес, г.
254

Описание товара Вертолет военный "Гром" (в сеточке) 72320

Игрушка от бренда Полесье Вертолет военный Гром 72320 несомненно понравится вашему ребенку. Вертолёт военный «Гром» от фабрики «Полесье» — это красочная игрушка, которая обязательно придётся по душе малышам. Лопасти вертолёта подвижны, это позволяет сделать игру более реалистичной и захватывающей. Кабина имеет окна и оснащена сиденьями, одно из которых занимает фигурка пилота. Также конструкция вертолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Они позволяют передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Вертолёт представлен в защитной расцветке.

Отзывы о товаре Вертолет военный "Гром" (в сеточке) 72320




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка от бренда Полесье Вертолет военный Гром 72320 несомненно понравится вашему ребенку. Вертолёт военный «Гром» от фабрики «Полесье» — это красочная игрушка, которая обязательно придётся по душе малышам. Лопасти вертолёта подвижны, это позволяет сделать игру более реалистичной и захватывающей. Кабина имеет окна и оснащена сиденьями, одно из которых занимает фигурка пилота. Также конструкция вертолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Они позволяют передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Вертолёт представлен в защитной расцветке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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