Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Plus Black
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Plus Black
Описание Робот-пылесос Dreame Bot D10S Plus (RU) — мощный пылесос для сухой и влажной уборки. Он с легкостью справляется, как с щелями в напольных покрытиях, так и с пушистыми коврами. Универсальная щетка без щетины глубоко проникает в ковровый ворс тщательно собирая всю грязь. Док-станция в комплекте позволяет не думать про очистку пылесоса в течение 45 дней. Dreame Bot D10S Pro точно распознает возникающие на его пути препятствия и гибко их объезжает, не допуская столкновения с объектами. При обнаружении перепада высот характерного для лестниц робот развернется и поедет в другую сторону. Увеличенная мощность всасывания позволяет пылесосу собирать мусор быстрее и эффективнее. Dreame Bot D10S Pro Plus оснащен большим пылесборником объемом 570 мл, вам не потребуется очищать его посреди уборки. Встроенный аккумулятор емкостью 5200 мАч позволяет роботу убирать на протяжении 280 минут без подзарядки. Этого времени ему хватает на уборку 280 кв.м. площади. Робот-пылесос создает виртуальную карту дома для вашего удобства. С ее помощью он вычисляет оптимальный маршрут уборки, а пользователь может задавать конкретную область для очистки или устанавливать виртуальные стены. Выбирайте один из нескольких режимов влажной уборки в соответствии со своими потребностями. Следите за тем, что происходит в вашем доме во время уборки Dreame Bot D10S Pro Plus. Также с помощью пылесоса, вы сможете с легкостью заглянуть под кровать или посмотреть, что лежит под диваном. Автоматически очищает пылесборник робота после каждой уборки. Мешка объемом 4 литра со встроенным фильтром E12 хватает на 45 дней автономной работы станции. Ураганная система DualBoost 1.0 моментально соберет весь мусор и вам останется только выбросить запакованный мешок. Работает в системе Умный дом Робот-пылесос может статью частью вашего умного дома, управляться с помощью голосовых ассистентов и автоматически запускаться в различных сценариях. Уровень шума пылесоса во время самой мощной уборки не превышает 63 дБ. Это комфортный уровень шума, который не мешает обычному разговору. Мощность: Мощность: 46 Вт Сила всасывания: 5000 Па Система фильтрации: Тип пылесборника: контейнер Емкость пылесборника: 400 мл Объем резервуара для жидкости: 145 мл НЕРА фильтр Режимы работы: Быстрая уборка, Обычная уборка, Местная уборка, Полностью автоматическая уборка, Уборка вдоль стены, Уборка по спирали, Хаотичная уборка, Сбор жидкости, Турборежим Питание: Аккумулятор: Li-lon Перезаряжаемый аккумулятор Емкость аккумулятора (mAh): 5200 Время работы (мин): 150 Напряжение, В: 100-240 Дополнительные данные: Сухая и влажная уборка Программирование по дням недели, Таймер Мягкий бампер Управление со смартфона: Mi Home, Dreamehome Обслуживаемая площадь (кв.м.): 270 Стандарты Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, 2.4 ГГц Максимальный уровень шума: 63 дБ Тип датчика картирования: Датчики перепадов высоты, Датчики препятствий Станция самоочистки Виртуальные стены Ограничение уборки Автоматическая парковка Габариты: 9.7x35x35 см Высота базы: 403 мм Вес: 7.8 кг
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющие Dreame, для сухой уборки, белые
Достоинства:
Комментарий:
робот+пылесос понравился, хорошо работает и собирает мусор, волосы, шерсть. Можно составить несколько схем помещения, что очень удобно для частного дома, 1 этаж, 2 этаж. Иногда не может найти станцию, возможно из-за большой площади. В первое время, хорошо преодолевал пороги, но потом перестал, не знаю с чем связано, может что то в настройках изменилось, пока не нашли причину.
Достоинства:
Комментарий:
Кайфовый пылесос. 5 месяцев, мешок ещё не поменяли, убирает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Первый робот пылесос, поэтому сравнить особо не с чем. Так что опишу скорее первые впечатления от взаимодействия с данного рода устройством. 1. Качество сухой уборки хорошее, но не идеальное. Что бы добиться идеальной чистоты и сбора всего или почти всего мусора, нужно запускать несколько раз. Так же отмечу, что Ковров и домашних животных у меня нет. То есть, по идее, идеальные условия для данного аппарата, при которых с первого раза, он собирает примерно 90-95% мусора, что в принципе, наверное, тоже не плохо. 2. Влажная уборка больше номинальная. Она конечно есть, но во первых, требует непосредственного взаимодействия с роботом перед и сразу после нее. Во вторых, по моему мнению, представляет она из себя просто то, что робот понемногу увлажняет тряпку которую везет под собой, то есть, это скорее просто увлажнение и размазывание, так еще и не равномерное, но точно не влажная уборка) 3. Уровень шума могу оценить как комфортный. Собственные мысли и разговор с другими людьми не заглушает. 4. К голосовым ассистентам, хоть дома таковые и имеются, не подключал, так что оценить не могу. Управляю исключительно через мобильное приложение, которое отмечу, достаточно интуитивно понятное и удобное. 5. Отдельно понравилась возможность подключения робота к wi-fi и управления им дистанционно через приложение. Особенно удобно когда за 10-15 минут до прибытия домой, можно запустить робота и привести полы в более менее чистое состояние. 6. Так же отмечу наличие станции самоочистки. Удобная штука, которая сводит взаимодействие с роботом к минимуму. В общем и целом, не волшебник, но как помощник в уборке на каждый день, вполне пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет красивый, убирает нормально пыль и мусор собирает с коврами справляется сомнительно, влажная уборка вообще оставляет желать лучшего особо ничего не отличается от сухой, но уже около трёх месяцев он сам ездит на базу сам себя сама очищает и ещё ни разу не менял ему мешок. Убирает как и свои братья от 30 000 руб.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс, купил, подключил и только кнопки в приложении жмёшь. очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Убирает, занимается по заданному рассписанию, отличный помощник. В приложении настраиваются зоны уборки и режимы для каждой. Покупал по акции, доволен вдвойне
Достоинства:
Комментарий:
Опыт использования месяц. До этого был робот пылесос от Xiaomi, тоже в функцией влажной уборки, но без самоочищения. Сначала я подумала, что мне показалось, но спустя месяц с хвостом все же могу сказать точно - этот робот убирает хуже! Не знаю, как это возможно, у него сильная мощность, возможно это силиконовая щетка не такая эффективная, но просто факт - прошлого робота я запускала гораздо реже. А с этим - только что утром была уборка, хожу по квартире, и если провести тапком по полу, собирается пыль. С прошлым роботом точно так же собиралась пыль, что было видно под тапком, через пару дней дней после уборки, но не через пару часов! Я проверила - только что провела сухую уборку, стала рукой собирать пыль по полу, и можно нормально так насобирать! Без влажной никак. Но это робот такой (( Наверно не зря у него сразу в установках есть возможность сразу 3 раза подряд запуститься, с одного раза он не справится. Но в управлении он чем-то удобней предыдущего, и более проходимый. Видео функция прикольная. В общем, не очень приятен тот факт, что этого робота надо запускать каждый день, если хочется чистоты. А кто-то в комментах пишет, что дважды в день запускает ( Прошлого я запускала 2 раза в неделю.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, есть все необходимые функции.
Достоинства:
Комментарий:
Все нравится, за исключением тряпки, которая стала уже, контейнера для мусора, если аккуратно не вытаскивать мусор, можно сломать, соплы для воды могут засориться и тогда придется покупать новый контейнер для воды. Ну а батарея стала мощнее, дольше и чище, быстрее убирает пылесос. В целом оценка 4 из 5
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, уже полгода работает, пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
шторы объезжает , надо подымать .Хотя может там и написано про это , но мне лень читать )))
Достоинства:
Комментарий:
Это чудо....не представляю как раньше без этого помощника справлялись . Уборка и сухая и влажная. Тихий. Мощный .
Достоинства:
Комментарий:
Конечно, "влажная" уборка оставляет желать лучшего, на 30м2 расходует только половину бачка, т.е. практически не смачивает тряпку. А как робот-пылесос - на все 100%. Ещё бы подсветку для темных мест...
Достоинства:
Комментарий:
Внешне отличный пылесос. С уборкой справляется. Влажную не пробовал. Плюсы нечего обсуждать, весь вопрос в минусах: пылесос не понимает куда не надо забираться. В квартире стулья каркасные, то есть внизу трубки на про ложатся. Пылесос начинает пытаться переехать эти трубы( 2,5 см в высоту) и застревает в них. Это беда конечно, тк все стулья в доме такие. До этого был irobot j7 roomba за 65 тысяч, та же самая проблема. Я его и сменил, потому что устал его из стульев вытаскивать. Как робот может обьезжать какахи животных если он не видит трубу в 3 сантиметра под ним…
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отлично работает. пока что нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная история, в пользовании более 3х месяцев, пылесосит 2 раза в день, хорошо собирает шерсть кошачью. Удобное приложение, всё вцелом есть что нужно, можно с работы смотреть за котиками через камеру. Из минусов..пожалуй функция мойки - почему-то не всегда подаёт воду, приходится снимать, назад ставить насадку, да и впринципе история достаточно неудобная. Если пылесосит он хорошо и полностью автономно, то влажная уборка это скорее баловство, которым надоест заниматься уже через месяц - проще и намного более результативней просто самому сделать влажную уборку. Ну и конечно сам пылесос - это не панацея, он помогает поддерживать порядок в доме, но от необходимости самому руками пылесосить не избавит т.к много пропускает, особенно по углам и на коврах. Котам к слову на него плевать, вообще не реагируют. Не видит никаких мелких предметов за редким исключением (утаскивает тапки, кошачью игрушки, может наехать на хвост коту) или растащить по всем комнатам землю из горшка выкопанного кошаком - растащил по дому и в какой-то момент встал и сообщил, что что-то застряло. Крайне неприятно, но отмыли от земли его очень быстро. Вцелом хороший помощник, но конечно не панацея от домашней рутины, берите, но чуда не ждите)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший понятный интерфейс приложения. Третий месяц использования без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
прикольно работает , правда с приложением пришлось повозиться , также с первого раза не может заехать на базу , делает несколько попыток
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Работает четко, не шумно, убирает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Со своей задачей справляется на все 100%.
Достоинства:
Комментарий:
Давно присматривали робот пылесос.,и остановили выбор именно на этой модели. Очень все понравилось. Упаковка отличная, доставили все вовремя. Сам пылесос супер. Свою работу выполняет на все 100%.. И сухая уборка и влажная уборка без нареканий. Все чисто и аккуратно, никакизводов. И большой плюс работает не громко... Большое спасибо продавцу...
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Plus Black
Достоинства:
Комментарий:
робот+пылесос понравился, хорошо работает и собирает мусор, волосы, шерсть. Можно составить несколько схем помещения, что очень удобно для частного дома, 1 этаж, 2 этаж. Иногда не может найти станцию, возможно из-за большой площади. В первое время, хорошо преодолевал пороги, но потом перестал, не знаю с чем связано, может что то в настройках изменилось, пока не нашли причину.
Достоинства:
Комментарий:
Кайфовый пылесос. 5 месяцев, мешок ещё не поменяли, убирает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Первый робот пылесос, поэтому сравнить особо не с чем. Так что опишу скорее первые впечатления от взаимодействия с данного рода устройством. 1. Качество сухой уборки хорошее, но не идеальное. Что бы добиться идеальной чистоты и сбора всего или почти всего мусора, нужно запускать несколько раз. Так же отмечу, что Ковров и домашних животных у меня нет. То есть, по идее, идеальные условия для данного аппарата, при которых с первого раза, он собирает примерно 90-95% мусора, что в принципе, наверное, тоже не плохо. 2. Влажная уборка больше номинальная. Она конечно есть, но во первых, требует непосредственного взаимодействия с роботом перед и сразу после нее. Во вторых, по моему мнению, представляет она из себя просто то, что робот понемногу увлажняет тряпку которую везет под собой, то есть, это скорее просто увлажнение и размазывание, так еще и не равномерное, но точно не влажная уборка) 3. Уровень шума могу оценить как комфортный. Собственные мысли и разговор с другими людьми не заглушает. 4. К голосовым ассистентам, хоть дома таковые и имеются, не подключал, так что оценить не могу. Управляю исключительно через мобильное приложение, которое отмечу, достаточно интуитивно понятное и удобное. 5. Отдельно понравилась возможность подключения робота к wi-fi и управления им дистанционно через приложение. Особенно удобно когда за 10-15 минут до прибытия домой, можно запустить робота и привести полы в более менее чистое состояние. 6. Так же отмечу наличие станции самоочистки. Удобная штука, которая сводит взаимодействие с роботом к минимуму. В общем и целом, не волшебник, но как помощник в уборке на каждый день, вполне пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет красивый, убирает нормально пыль и мусор собирает с коврами справляется сомнительно, влажная уборка вообще оставляет желать лучшего особо ничего не отличается от сухой, но уже около трёх месяцев он сам ездит на базу сам себя сама очищает и ещё ни разу не менял ему мешок. Убирает как и свои братья от 30 000 руб.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс, купил, подключил и только кнопки в приложении жмёшь. очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Убирает, занимается по заданному рассписанию, отличный помощник. В приложении настраиваются зоны уборки и режимы для каждой. Покупал по акции, доволен вдвойне
Достоинства:
Комментарий:
Опыт использования месяц. До этого был робот пылесос от Xiaomi, тоже в функцией влажной уборки, но без самоочищения. Сначала я подумала, что мне показалось, но спустя месяц с хвостом все же могу сказать точно - этот робот убирает хуже! Не знаю, как это возможно, у него сильная мощность, возможно это силиконовая щетка не такая эффективная, но просто факт - прошлого робота я запускала гораздо реже. А с этим - только что утром была уборка, хожу по квартире, и если провести тапком по полу, собирается пыль. С прошлым роботом точно так же собиралась пыль, что было видно под тапком, через пару дней дней после уборки, но не через пару часов! Я проверила - только что провела сухую уборку, стала рукой собирать пыль по полу, и можно нормально так насобирать! Без влажной никак. Но это робот такой (( Наверно не зря у него сразу в установках есть возможность сразу 3 раза подряд запуститься, с одного раза он не справится. Но в управлении он чем-то удобней предыдущего, и более проходимый. Видео функция прикольная. В общем, не очень приятен тот факт, что этого робота надо запускать каждый день, если хочется чистоты. А кто-то в комментах пишет, что дважды в день запускает ( Прошлого я запускала 2 раза в неделю.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, есть все необходимые функции.
Достоинства:
Комментарий:
Все нравится, за исключением тряпки, которая стала уже, контейнера для мусора, если аккуратно не вытаскивать мусор, можно сломать, соплы для воды могут засориться и тогда придется покупать новый контейнер для воды. Ну а батарея стала мощнее, дольше и чище, быстрее убирает пылесос. В целом оценка 4 из 5
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, уже полгода работает, пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
шторы объезжает , надо подымать .Хотя может там и написано про это , но мне лень читать )))
Достоинства:
Комментарий:
Это чудо....не представляю как раньше без этого помощника справлялись . Уборка и сухая и влажная. Тихий. Мощный .
Достоинства:
Комментарий:
Конечно, "влажная" уборка оставляет желать лучшего, на 30м2 расходует только половину бачка, т.е. практически не смачивает тряпку. А как робот-пылесос - на все 100%. Ещё бы подсветку для темных мест...
Достоинства:
Комментарий:
Внешне отличный пылесос. С уборкой справляется. Влажную не пробовал. Плюсы нечего обсуждать, весь вопрос в минусах: пылесос не понимает куда не надо забираться. В квартире стулья каркасные, то есть внизу трубки на про ложатся. Пылесос начинает пытаться переехать эти трубы( 2,5 см в высоту) и застревает в них. Это беда конечно, тк все стулья в доме такие. До этого был irobot j7 roomba за 65 тысяч, та же самая проблема. Я его и сменил, потому что устал его из стульев вытаскивать. Как робот может обьезжать какахи животных если он не видит трубу в 3 сантиметра под ним…
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отлично работает. пока что нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная история, в пользовании более 3х месяцев, пылесосит 2 раза в день, хорошо собирает шерсть кошачью. Удобное приложение, всё вцелом есть что нужно, можно с работы смотреть за котиками через камеру. Из минусов..пожалуй функция мойки - почему-то не всегда подаёт воду, приходится снимать, назад ставить насадку, да и впринципе история достаточно неудобная. Если пылесосит он хорошо и полностью автономно, то влажная уборка это скорее баловство, которым надоест заниматься уже через месяц - проще и намного более результативней просто самому сделать влажную уборку. Ну и конечно сам пылесос - это не панацея, он помогает поддерживать порядок в доме, но от необходимости самому руками пылесосить не избавит т.к много пропускает, особенно по углам и на коврах. Котам к слову на него плевать, вообще не реагируют. Не видит никаких мелких предметов за редким исключением (утаскивает тапки, кошачью игрушки, может наехать на хвост коту) или растащить по всем комнатам землю из горшка выкопанного кошаком - растащил по дому и в какой-то момент встал и сообщил, что что-то застряло. Крайне неприятно, но отмыли от земли его очень быстро. Вцелом хороший помощник, но конечно не панацея от домашней рутины, берите, но чуда не ждите)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший понятный интерфейс приложения. Третий месяц использования без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
прикольно работает , правда с приложением пришлось повозиться , также с первого раза не может заехать на базу , делает несколько попыток
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Работает четко, не шумно, убирает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Со своей задачей справляется на все 100%.
Достоинства:
Комментарий:
Давно присматривали робот пылесос.,и остановили выбор именно на этой модели. Очень все понравилось. Упаковка отличная, доставили все вовремя. Сам пылесос супер. Свою работу выполняет на все 100%.. И сухая уборка и влажная уборка без нареканий. Все чисто и аккуратно, никакизводов. И большой плюс работает не громко... Большое спасибо продавцу...