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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602634
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Описание товара Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый
Радио Hyundai H-PSR160 – это стильная и оригинальная модель, которая порадует пользователей своим функционалом. Корпус выполнен из пластика серебристого оттенка. Покрытие матовое, на нем не остается следов от пальцев и за ним легко ухаживать. Динамик защищен специальной сеточкой. Звук хороший для такого устройства, без шумовых помех. Громкости достаточно даже для открытого пространства. Прибор можно брать с собой на природу. Питается от аккумуляторной батареи, которую можно зарядить, или от обычных батареек. Телескопическая антенна обеспечивает стабильный прием радиосигнала в нескольких диапазонах частот. Для прослушивания любимых композиций можно использовать карту памяти или съемный накопитель. Радио достаточно устойчиво за счет ножек, исключающих скольжение. Переносить прибор можно за гибкий ремешок, который при желании можно снять. Приятным бонусом будет мощный полноразмерный фонарик.
Радио Hyundai H-PSR160 – это стильная и оригинальная модель, которая порадует пользователей своим функционалом. Корпус выполнен из пластика серебристого оттенка. Покрытие матовое, на нем не остается следов от пальцев и за ним легко ухаживать. Динамик защищен специальной сеточкой. Звук хороший для такого устройства, без шумовых помех. Громкости достаточно даже для открытого пространства. Прибор можно брать с собой на природу. Питается от аккумуляторной батареи, которую можно зарядить, или от обычных батареек. Телескопическая антенна обеспечивает стабильный прием радиосигнала в нескольких диапазонах частот. Для прослушивания любимых композиций можно использовать карту памяти или съемный накопитель. Радио достаточно устойчиво за счет ножек, исключающих скольжение. Переносить прибор можно за гибкий ремешок, который при желании можно снять. Приятным бонусом будет мощный полноразмерный фонарик.
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