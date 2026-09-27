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Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый купить с доставкой в Москве
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Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый

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Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 1
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 2
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 3
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 4
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 5
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 6
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 7
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 8
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 9
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 10
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 11
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 12
Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 1
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 2
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 3
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 4
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 5
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 6
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 7
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 8
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 9
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 10
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 11
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 12
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602634
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
342

Описание товара Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый

Радио Hyundai H-PSR160 – это стильная и оригинальная модель, которая порадует пользователей своим функционалом. Корпус выполнен из пластика серебристого оттенка. Покрытие матовое, на нем не остается следов от пальцев и за ним легко ухаживать. Динамик защищен специальной сеточкой. Звук хороший для такого устройства, без шумовых помех. Громкости достаточно даже для открытого пространства. Прибор можно брать с собой на природу. Питается от аккумуляторной батареи, которую можно зарядить, или от обычных батареек. Телескопическая антенна обеспечивает стабильный прием радиосигнала в нескольких диапазонах частот. Для прослушивания любимых композиций можно использовать карту памяти или съемный накопитель. Радио достаточно устойчиво за счет ножек, исключающих скольжение. Переносить прибор можно за гибкий ремешок, который при желании можно снять. Приятным бонусом будет мощный полноразмерный фонарик.

Отзывы о товаре Радиоприемник Hyundai H-PSR160 серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Описание
Радио Hyundai H-PSR160 – это стильная и оригинальная модель, которая порадует пользователей своим функционалом. Корпус выполнен из пластика серебристого оттенка. Покрытие матовое, на нем не остается следов от пальцев и за ним легко ухаживать. Динамик защищен специальной сеточкой. Звук хороший для такого устройства, без шумовых помех. Громкости достаточно даже для открытого пространства. Прибор можно брать с собой на природу. Питается от аккумуляторной батареи, которую можно зарядить, или от обычных батареек. Телескопическая антенна обеспечивает стабильный прием радиосигнала в нескольких диапазонах частот. Для прослушивания любимых композиций можно использовать карту памяти или съемный накопитель. Радио достаточно устойчиво за счет ножек, исключающих скольжение. Переносить прибор можно за гибкий ремешок, который при желании можно снять. Приятным бонусом будет мощный полноразмерный фонарик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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