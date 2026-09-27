Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный
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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%700 руб. 765 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602631
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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
80
Глубина, мм
70
Диапазон частот
СВ, FM
Динамики
1
Количество батареек
2
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
разъем для наушников
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
150
Описание товара Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный
Монофонический радиоприемник Hyundai H-PSR110 обладает весом и размерами стандартного смартфона, что позволяет всегда иметь его под рукой. Функционал модели делает ее полезной для туристов, дачников и путешественников. При этом обращение с ней невероятно простое. Устройство принимает радиоволны частот FM и АМ. В конструкции приемника предусмотрены телескопическая антенна, выход на наушники, а также тонкий шнурок для удобства переноски. Питание радиоприемник Hyundai H-PSR110 получает от 2 батареек типа АА.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
80
Глубина, мм
70
Диапазон частот
СВ, FM
Динамики
1
Количество батареек
2
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
разъем для наушников
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
80
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Страна производитель
Китай
Монофонический радиоприемник Hyundai H-PSR110 обладает весом и размерами стандартного смартфона, что позволяет всегда иметь его под рукой. Функционал модели делает ее полезной для туристов, дачников и путешественников. При этом обращение с ней невероятно простое. Устройство принимает радиоволны частот FM и АМ. В конструкции приемника предусмотрены телескопическая антенна, выход на наушники, а также тонкий шнурок для удобства переноски. Питание радиоприемник Hyundai H-PSR110 получает от 2 батареек типа АА.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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