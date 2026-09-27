Top.Mail.Ru
Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 1
Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 2
Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 3
Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 4
Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 1
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 2
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 3
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 4
  • Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
700 руб.  765 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602631
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
80
Глубина, мм
70
Диапазон частот
СВ, FM
Динамики
1
Количество батареек
2
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
разъем для наушников
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
150

Описание товара Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный

Монофонический радиоприемник Hyundai H-PSR110 обладает весом и размерами стандартного смартфона, что позволяет всегда иметь его под рукой. Функционал модели делает ее полезной для туристов, дачников и путешественников. При этом обращение с ней невероятно простое. Устройство принимает радиоволны частот FM и АМ. В конструкции приемника предусмотрены телескопическая антенна, выход на наушники, а также тонкий шнурок для удобства переноски. Питание радиоприемник Hyundai H-PSR110 получает от 2 батареек типа АА.

Отзывы о товаре Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
80
Глубина, мм
70
Диапазон частот
СВ, FM
Динамики
1
Количество батареек
2
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
разъем для наушников
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Монофонический радиоприемник Hyundai H-PSR110 обладает весом и размерами стандартного смартфона, что позволяет всегда иметь его под рукой. Функционал модели делает ее полезной для туристов, дачников и путешественников. При этом обращение с ней невероятно простое. Устройство принимает радиоволны частот FM и АМ. В конструкции приемника предусмотрены телескопическая антенна, выход на наушники, а также тонкий шнурок для удобства переноски. Питание радиоприемник Hyundai H-PSR110 получает от 2 батареек типа АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиоприемник Hyundai H-PSR110 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...