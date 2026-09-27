Аудиомагнитола Supra BTS-690 черный 40Вт
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Характеристики
Тип товара
Магнитолы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 340 руб. 4 272 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602521
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Магнитолы
Время работы
3
Входы
AUX
Высота, см
15.5
Выход на наушники
Да
Выходы
USB, mini jack 3.5 мм
Другие функции
караоке, подсветка
Интерфейс USB Type A
Да
Количество динамиков
2
Количество полос
1
Линейный вход
Да
Материал корпуса
пластик
Мощность звука
0.04
Мощность колонок
2x20 Вт
Мощность магнитолы
40
Поддержка Bluetooth
Да
Радиотюнер
Да
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Суммарная мощность
40
Тип элементов питания
Li-Ion
Ширина, см
36
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х15
Вес, кг.
1
Описание товара Аудиомагнитола Supra BTS-690 черный 40Вт
Активная акустическая система SUPRA BTS-690 с двумя 3.5 дюймовыми динамиками. Имеет 4 режима воспроизведения - Bluetooth, USB, FM-радио, AUX-IN. Поддерживает любые устройства с функцией Bluetooth и имеет функцию TWS. Для удобства переноски сверху расположена ручка. При включении аудиосистемы автоматически начинает работать подсветка, вы можете выбрать один из четырех режимов подсветки или отключить её.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Магнитолы
Время работы
3
Входы
AUX
Высота, см
15.5
Выход на наушники
Да
Выходы
USB, mini jack 3.5 мм
Другие функции
караоке, подсветка
Интерфейс USB Type A
Да
Количество динамиков
2
Количество полос
1
Линейный вход
Да
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Материал корпуса
пластик
Мощность звука
0.04
Мощность колонок
2x20 Вт
Мощность магнитолы
40
Поддержка Bluetooth
Да
Радиотюнер
Да
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Суммарная мощность
40
Тип элементов питания
Li-Ion
Ширина, см
36
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Активная акустическая система SUPRA BTS-690 с двумя 3.5 дюймовыми динамиками. Имеет 4 режима воспроизведения - Bluetooth, USB, FM-радио, AUX-IN. Поддерживает любые устройства с функцией Bluetooth и имеет функцию TWS. Для удобства переноски сверху расположена ручка. При включении аудиосистемы автоматически начинает работать подсветка, вы можете выбрать один из четырех режимов подсветки или отключить её.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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