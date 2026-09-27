Светодиодный осветитель Godox Knowled M200Bi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Knowled M200Bi х1, соединительный кабель х1, кабель питания 5м x1, трос страховочный x1, защитная крышка x1, сумка CB49 x1, зажим для блока управления (LSA-19 и LSA-03) x1, рефлектор RFT-19 Bowens x1, блок управления x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
2800-6500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598949
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Knowled M200Bi х1, соединительный кабель х1, кабель питания 5м x1, трос страховочный x1, защитная крышка x1, сумка CB49 x1, зажим для блока управления (LSA-19 и LSA-03) x1, рефлектор RFT-19 Bowens x1, блок управления x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
2800-6500 K
Габаритные размеры, см
42.5х23.2х14.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х25х22
Вес, кг.
3.3
Описание товара Светодиодный осветитель Godox Knowled M200Bi
Студийный светодиодный осветитель Godox Knowled M200Bi поднимет производство кино и видео на новые высоты за счет невероятно яркого светового потока с освещенностью 7 250 люкс на расстоянии 3 м (со стандартным рефлектором). Впечатляющая мощность делает его подходящим для больших фотостудий, студий вещания, для съемок на открытом воздухе или крупномасштабных сцен. Godox Knowled M200Bi помещается во вместительный кейс для безопасной транспортировки и удобного хранения.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Knowled M200Bi х1, соединительный кабель х1, кабель питания 5м x1, трос страховочный x1, защитная крышка x1, сумка CB49 x1, зажим для блока управления (LSA-19 и LSA-03) x1, рефлектор RFT-19 Bowens x1, блок управления x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
2800-6500 K
Габаритные размеры, см
42.5х23.2х14.1
Страна производитель
Китай
Студийный светодиодный осветитель Godox Knowled M200Bi поднимет производство кино и видео на новые высоты за счет невероятно яркого светового потока с освещенностью 7 250 люкс на расстоянии 3 м (со стандартным рефлектором). Впечатляющая мощность делает его подходящим для больших фотостудий, студий вещания, для съемок на открытом воздухе или крупномасштабных сцен. Godox Knowled M200Bi помещается во вместительный кейс для безопасной транспортировки и удобного хранения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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