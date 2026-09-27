Осветитель светодиодный Godox VL150II
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель VL150IIx1, блок управления x1, рефлектор x1, крышка лампы x1, соединительный кабель x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепление для блока управления x1, сумка x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
165
Цветовая температура
5400-5800 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель VL150IIx1, блок управления x1, рефлектор x1, крышка лампы x1, соединительный кабель x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепление для блока управления x1, сумка x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
165
Цветовая температура
5400-5800 K
Габаритные размеры, см
27х17.5x21.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х27
Вес, кг.
7.3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox VL150II
Обновленный светодиодный осветитель VL150II наследует все лучшие характеристики серии VL, включая стабильность выходных параметров, высокую производительность, точную цветопередачу и отличную систему охлаждения, но теперь поддерживает беспроводное управление на частоте 2.4 ГГц и через Bluetooth, а также оснащен встроенными световыми эффектами, что позволяет использовать его для более эффективного и профессионального творческого самовыражения
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель VL150IIx1, блок управления x1, рефлектор x1, крышка лампы x1, соединительный кабель x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепление для блока управления x1, сумка x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
165
Цветовая температура
5400-5800 K
Габаритные размеры, см
27х17.5x21.2
Страна производитель
Китай
Обновленный светодиодный осветитель VL150II наследует все лучшие характеристики серии VL, включая стабильность выходных параметров, высокую производительность, точную цветопередачу и отличную систему охлаждения, но теперь поддерживает беспроводное управление на частоте 2.4 ГГц и через Bluetooth, а также оснащен встроенными световыми эффектами, что позволяет использовать его для более эффективного и профессионального творческого самовыражения
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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