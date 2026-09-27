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Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB

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Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 1
Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 2
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Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 6
Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 7
Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 8
Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 9
Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox TL180 RGB – 1шт Кабель питания – 1шт Сетевой адаптер – 1шт RJ45 кабель – 1шт Зажим-клип металлический – 3шт Металлический тросик – 2шт Держатель сетевого адаптера – 1шт Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
55
Цветовая температура
2700-6500 К
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598940
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox TL180 RGB – 1шт Кабель питания – 1шт Сетевой адаптер – 1шт RJ45 кабель – 1шт Зажим-клип металлический – 3шт Металлический тросик – 2шт Держатель сетевого адаптера – 1шт Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
55
Цветовая температура
2700-6500 К
Габаритные размеры, см
5.1x5.1x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.05х0.11х0.11
Вес, кг.
4.2

Описание товара Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB

Новый светодиодный осветитель Godox TL180 получил большую площадь свечения и мощность по сравнению с предшественниками (Godox TL30, Godox TL60, Godox TL120). Он выдает еще более яркий световой поток в режиме bi-color или RGB/HIS, а также выполняет предустановленные световые сценарии для создания креативного освещения при съемках фото или видео. Осветитель TL180 обеспечивает еще более впечатляюще визуальное воздействие, особенно подходит для художественного освещения масштабных сцен или создания световых эффектов. Устройство также может использоваться в качестве основного или заполняющего света для относительно высоких и больших пространств, поскольку длина излучения может покрывать весь объект мягким и ровным светом без жестких светотеневых переходов.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox TL180 RGB




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox TL180 RGB – 1шт Кабель питания – 1шт Сетевой адаптер – 1шт RJ45 кабель – 1шт Зажим-клип металлический – 3шт Металлический тросик – 2шт Держатель сетевого адаптера – 1шт Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
55
Цветовая температура
2700-6500 К
Габаритные размеры, см
5.1x5.1x180
Страна производитель
Китай
Описание
Новый светодиодный осветитель Godox TL180 получил большую площадь свечения и мощность по сравнению с предшественниками (Godox TL30, Godox TL60, Godox TL120). Он выдает еще более яркий световой поток в режиме bi-color или RGB/HIS, а также выполняет предустановленные световые сценарии для создания креативного освещения при съемках фото или видео. Осветитель TL180 обеспечивает еще более впечатляюще визуальное воздействие, особенно подходит для художественного освещения масштабных сцен или создания световых эффектов. Устройство также может использоваться в качестве основного или заполняющего света для относительно высоких и больших пространств, поскольку длина излучения может покрывать весь объект мягким и ровным светом без жестких светотеневых переходов.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
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