Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL300III ?1, защитная крышка ?1, рефлектор с креплением Bowens ?1, кабель питания ?1, упаковка
Выходная мощность, Вт
330
Цветовая температура
5400-5800 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL300III ?1, защитная крышка ?1, рефлектор с креплением Bowens ?1, кабель питания ?1, упаковка
Выходная мощность, Вт
330
Цветовая температура
5400-5800 K
Габаритные размеры, см
19.4x31x36.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х26х23
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный
Компания Godox продолжает развиваться, чтобы обеспечить своим пользователям удобство и эффективность при работе со светом. Представляем обновленную серию осветителей SL, которые обеспечивают превосходное качество и производительность. Новая серия SLIII, включающая в себя модели SL150III, SL150III Bi, SL200III, SL200III Bi, SL300IlI и SL300III Bi, оснащена функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL300III ?1, защитная крышка ?1, рефлектор с креплением Bowens ?1, кабель питания ?1, упаковка
Выходная мощность, Вт
330
Цветовая температура
5400-5800 K
Габаритные размеры, см
19.4x31x36.2
Страна производитель
Китай
Компания Godox продолжает развиваться, чтобы обеспечить своим пользователям удобство и эффективность при работе со светом. Представляем обновленную серию осветителей SL, которые обеспечивают превосходное качество и производительность. Новая серия SLIII, включающая в себя модели SL150III, SL150III Bi, SL200III, SL200III Bi, SL300IlI и SL300III Bi, оснащена функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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