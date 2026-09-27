Осветитель светодиодный Godox Knowled M600Bi студийный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598933
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х32х8
Вес, кг.
11.3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled M600Bi студийный
Регулируемая цветовая температура Благодаря регулировке цветовой температуры в широком диапазоне от 2800K до 6500K, M600Bi значительно увеличивает возможности реализации задуманных вами сценариев и позволяет быстро подстроиться под естественное окружающее освещение или другие источники света на съемочной площадке, без необходимости использования гелевых конверсионных фильтров.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Регулируемая цветовая температура Благодаря регулировке цветовой температуры в широком диапазоне от 2800K до 6500K, M600Bi значительно увеличивает возможности реализации задуманных вами сценариев и позволяет быстро подстроиться под естественное окружающее освещение или другие источники света на съемочной площадке, без необходимости использования гелевых конверсионных фильтров.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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