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Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
3300–5600 К
Источник питания
от сети, от батареи V-mount
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598925
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гибкий светодиодный осветитель – 2 шт, питающий блок – 2 шт, сетевой адаптер – 2 шт, кабель – 2 шт, складной держатель X-mount – 2 шт, кронштейн для стойки наклонный – 2 шт, пульт дистанционного управления RC-A5 – 1 шт, строп крепления контроллера съемный – 2 шт, софтбокс с сотами FL-SF6060 – 2 шт, сумка для переноски и хранения
Цветовая температура
3300–5600 К
Источник питания
от сети, от батареи V-mount
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х32х27
Вес, кг.
13.7
Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox FL150S-K2 для видеосъемки
Комплект Godox FL150S-K2 для видеосъемки состоит из двух гибких светодиодных осветителей GodoxFL150S, а также дополнительно укомплектован софтбоксами FL-SF6060 с сотами, пультом дистанционного управления RC-A5 и сумкой для переноски и хранения комплекта. Гибкие светодиодные панели с регулируемой яркостью и цветовой температурой от 3300 до 5600K предназначены для освещения во время съемки интервью, киносъемке, видеозаписи в помещении и на открытом воздухе, фотосъемке натюрмортов, портретов и других целей. Светодиодные осветители Godox FL150S обеспечивают качественный свет с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI, что дает повышенную точность цветов отснятого материала. Переменная цветовая температура позволяет соответствовать любым условиям окружающего освещения. Гибкие плоские световые панели легко принимают любую форму, что делает комплект подходящим для организации освещения в стесненных условиях. Универсальный контроллер/блок питания от 100 до 240 В переменного тока обеспечивает два варианта питания: от литиевой батареи V-mount (приобретается дополнительно) или от источника постоянного тока, когда сеть переменного тока недоступна
гибкий светодиодный осветитель – 2 шт, питающий блок – 2 шт, сетевой адаптер – 2 шт, кабель – 2 шт, складной держатель X-mount – 2 шт, кронштейн для стойки наклонный – 2 шт, пульт дистанционного управления RC-A5 – 1 шт, строп крепления контроллера съемный – 2 шт, софтбокс с сотами FL-SF6060 – 2 шт, сумка для переноски и хранения
Цветовая температура
3300–5600 К
Источник питания
от сети, от батареи V-mount
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Godox FL150S-K2 для видеосъемки состоит из двух гибких светодиодных осветителей GodoxFL150S, а также дополнительно укомплектован софтбоксами FL-SF6060 с сотами, пультом дистанционного управления RC-A5 и сумкой для переноски и хранения комплекта. Гибкие светодиодные панели с регулируемой яркостью и цветовой температурой от 3300 до 5600K предназначены для освещения во время съемки интервью, киносъемке, видеозаписи в помещении и на открытом воздухе, фотосъемке натюрмортов, портретов и других целей. Светодиодные осветители Godox FL150S обеспечивают качественный свет с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI, что дает повышенную точность цветов отснятого материала. Переменная цветовая температура позволяет соответствовать любым условиям окружающего освещения. Гибкие плоские световые панели легко принимают любую форму, что делает комплект подходящим для организации освещения в стесненных условиях. Универсальный контроллер/блок питания от 100 до 240 В переменного тока обеспечивает два варианта питания: от литиевой батареи V-mount (приобретается дополнительно) или от источника постоянного тока, когда сеть переменного тока недоступна
Комплект светодиодных осветителей Godox FL150S-K2 для видеосъемки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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