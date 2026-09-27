Фен-щетка Starwind SHB 7760 1200Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Материал щетки
искуственная щетина
Покрытие
нет
Мощность
1200 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596915
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращение шнура
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Китай
Материал щетки
искуственная щетина
Покрытие
нет
Мощность
1200 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Индикация
нет
Автоматическое вращение насадок
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Режим бережной сушки
нет
Дополнительные функции
петля для подвешивания, съемный фильтр, шарнирное крепление шнура
Комплектация
овальная щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х10х8
Вес, г.
700
Описание товара Фен-щетка Starwind SHB 7760 1200Вт черный/серебристый
Уделяете особое внимание вашим локонам? Регулярно создаете различные укладки? Тогда в арсенале домашних помощников найдется достойное место фену-щетке Starwind SHB 7760. Представленная модель предлагает возможность выбора среди 3 температурных и 2 скоростных режимов, тем самым обеспечивая деликатный уход и бережное отношение к волосам любого типа.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращение шнура
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Китай
Материал щетки
искуственная щетина
Покрытие
нет
Мощность
1200 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Развернуть
Складная ручка
нет
Индикация
нет
Автоматическое вращение насадок
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Режим бережной сушки
нет
Дополнительные функции
петля для подвешивания, съемный фильтр, шарнирное крепление шнура
Комплектация
овальная щетка
Страна производитель
Китай
Уделяете особое внимание вашим локонам? Регулярно создаете различные укладки? Тогда в арсенале домашних помощников найдется достойное место фену-щетке Starwind SHB 7760. Представленная модель предлагает возможность выбора среди 3 температурных и 2 скоростных режимов, тем самым обеспечивая деликатный уход и бережное отношение к волосам любого типа.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Фен-щетка Starwind SHB 7760 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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