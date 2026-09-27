Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%61 350 руб. 127 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595464
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, г.
600
Описание товара Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A)
Портативный проектор с металлическим корпусом и встроенным аккумулятором на 2-3 часа автономной работы. Яркость 900 ANSI-лм, встроенные динамики, Andoid TV и порты USB, HDMI делают проектор идеальным спутником ваших путешествий.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Портативный проектор с металлическим корпусом и встроенным аккумулятором на 2-3 часа автономной работы. Яркость 900 ANSI-лм, встроенные динамики, Andoid TV и порты USB, HDMI делают проектор идеальным спутником ваших путешествий.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A)