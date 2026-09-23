Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2
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Характеристики
Тип товара
Ватрушка (тюбинг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 600 руб. 2 234 руб.
В наличии
Код товара: 592970
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Загружаем...
1 600 руб. -28%
2 234 руб.
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Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Ватрушка (тюбинг)
Высота, см
30
Материал
ПВХ
Размер
850 х 850 х 300
Ширина, см
85
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, кг.
1
Описание товара Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2
Для зимнего катания с горок. В основе - автомобильная камера. Максимальная нагрузка - 40 кг
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Бренд
Nika
Тип товара
Ватрушка (тюбинг)
Высота, см
30
Материал
ПВХ
Размер
850 х 850 х 300
Ширина, см
85
Страна производитель
Россия
Для зимнего катания с горок. В основе - автомобильная камера. Максимальная нагрузка - 40 кг
Смотрите также: Санки, снегокаты
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Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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