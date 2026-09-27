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Характеристики
Тип товара
Станки
Диаметр диска
245
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591612
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Описание товара Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000
Распиловочный стол GTS 254 - это инструмент, который сочетает в себе высокую мощность и большую глубину пропила. Стальной стол толщиной 35 мм обеспечивает стабильность при работе и точность реза. Металлическая подставка поставляется в комплекте с инструментом. Специальные подножки обеспечивают устойчивость стола при работе и предотвращают падение инструмента. Удлинение рабочей поверхности на 265 мм позволяет обрабатывать широкие заготовки. Благодаря длине продольного пропила 545 мм, высоте реза до 80 мм (по прямой) и до 55 мм (под углом 45°) в твердой древесине и пластике, GTS 254 идеально подходит для решения широкого спектра профессиональных задач.
Распиловочный стол GTS 254 - это инструмент, который сочетает в себе высокую мощность и большую глубину пропила. Стальной стол толщиной 35 мм обеспечивает стабильность при работе и точность реза. Металлическая подставка поставляется в комплекте с инструментом. Специальные подножки обеспечивают устойчивость стола при работе и предотвращают падение инструмента. Удлинение рабочей поверхности на 265 мм позволяет обрабатывать широкие заготовки. Благодаря длине продольного пропила 545 мм, высоте реза до 80 мм (по прямой) и до 55 мм (под углом 45°) в твердой древесине и пластике, GTS 254 идеально подходит для решения широкого спектра профессиональных задач.
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