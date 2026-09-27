Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05
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Характеристики
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Тип двигателя
щеточный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591434
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Тип двигателя
щеточный
Ширина, см
86
Высота, см
20
Размеры в упаковке, см
80х19х16
Вес, кг.
2.6
Описание товара Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05
Благодаря легкой и компактной конструкции идеально подойдет для ухода за небольшими живыми изгородями Обеспечивает беспрерывную работу там, где другие кусторезы уже не справляются. Другие преимущества изделия Идеальный инструмент для обрезки кустарников средней высоты Небольшой вес обеспечивает полный контроль над инструментом
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Тип двигателя
щеточный
Ширина, см
86
Высота, см
20
Благодаря легкой и компактной конструкции идеально подойдет для ухода за небольшими живыми изгородями Обеспечивает беспрерывную работу там, где другие кусторезы уже не справляются. Другие преимущества изделия Идеальный инструмент для обрезки кустарников средней высоты Небольшой вес обеспечивает полный контроль над инструментом
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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