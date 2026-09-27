Наручные часы Candino C4609/2

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
золотой
Механизм
кварцевый
Цвет циферблата
розовый
Тип ремешка
браслет
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
14 260 руб.
20 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 589977
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Мужские наручные часы Candino — это сочетание элегантности и надежности, идеальное для современного мужчины. Эти швейцарские часы оснащены кварцевым механизмом, что гарантирует точность и долговечность. Их стильный круглый корпус и браслет из нержавеющей стали подчеркивают изысканный вкус владельца.
Защиту от внешних воздействий обеспечивает сапфировое стекло, а прочная конструкция с противоударной системой делает часы устойчивыми к повреждениям. Благодаря водозащите уровня WR 50, они подходят для повседневной носки и защищены от брызг и дождя.
Аналоговый дисплей с арабскими цифрами и функцией подсветки позволяет легко определять время даже в условиях плохого освещения. Бренд Candino известен своим высоким качеством и точностью, что делает эти часы надежным спутником в любых условиях. Безупречное сочетание классического стиля с современными технологиями подчеркивает уверенность и мужественность их обладателя.
Мужские наручные часы Candino — это сочетание элегантности и надежности, идеальное для современного мужчины. Эти швейцарские часы оснащены кварцевым механизмом, что гарантирует точность и долговечность. Их стильный круглый корпус и браслет из нержавеющей стали подчеркивают изысканный вкус владельца.
Защиту от внешних воздействий обеспечивает сапфировое стекло, а прочная конструкция с противоударной системой делает часы устойчивыми к повреждениям. Благодаря водозащите уровня WR 50, они подходят для повседневной носки и защищены от брызг и дождя.
Аналоговый дисплей с арабскими цифрами и функцией подсветки позволяет легко определять время даже в условиях плохого освещения. Бренд Candino известен своим высоким качеством и точностью, что делает эти часы надежным спутником в любых условиях. Безупречное сочетание классического стиля с современными технологиями подчеркивает уверенность и мужественность их обладателя.
Наручные часы Candino C4609/2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наручные часы Candino C4609/2