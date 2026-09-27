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Наручные часы Candino C4609/2 купить с доставкой в Москве
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Наручные часы Candino C4609/2

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Наручные часы Candino C4609/2 - фото 1
Наручные часы Candino C4609/2 - фото 2
Наручные часы Candino C4609/2 - фото 3
Наручные часы Candino C4609/2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
золотой
Механизм
кварцевый
Цвет циферблата
розовый
Тип ремешка
браслет
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
  • Наручные часы Candino C4609/2 - фото 1
  • Наручные часы Candino C4609/2 - фото 2
  • Наручные часы Candino C4609/2 - фото 3
  • Наручные часы Candino C4609/2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
14 260 руб.  20 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 589977
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Характеристики

Бренд
Candino
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
золотой
Механизм
кварцевый
Подсветка
стрелок
Стекло
сапфировое
Противоударные
да
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Отображение даты
число
Цвет циферблата
розовый
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый, золотой
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Наручные часы Candino C4609/2

Мужские наручные часы Candino — это сочетание элегантности и надежности, идеальное для современного мужчины. Эти швейцарские часы оснащены кварцевым механизмом, что гарантирует точность и долговечность. Их стильный круглый корпус и браслет из нержавеющей стали подчеркивают изысканный вкус владельца. Защиту от внешних воздействий обеспечивает сапфировое стекло, а прочная конструкция с противоударной системой делает часы устойчивыми к повреждениям. Благодаря водозащите уровня WR 50, они подходят для повседневной носки и защищены от брызг и дождя. Аналоговый дисплей с арабскими цифрами и функцией подсветки позволяет легко определять время даже в условиях плохого освещения. Бренд Candino известен своим высоким качеством и точностью, что делает эти часы надежным спутником в любых условиях. Безупречное сочетание классического стиля с современными технологиями подчеркивает уверенность и мужественность их обладателя.

Отзывы о товаре Наручные часы Candino C4609/2




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Candino
Тип товара
Наручные часы
Пол
мужской
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
золотой
Механизм
кварцевый
Подсветка
стрелок
Стекло
сапфировое
Противоударные
да
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Развернуть
Отображение даты
число
Цвет циферблата
розовый
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый, золотой
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
Швейцария
Описание
Мужские наручные часы Candino — это сочетание элегантности и надежности, идеальное для современного мужчины. Эти швейцарские часы оснащены кварцевым механизмом, что гарантирует точность и долговечность. Их стильный круглый корпус и браслет из нержавеющей стали подчеркивают изысканный вкус владельца. Защиту от внешних воздействий обеспечивает сапфировое стекло, а прочная конструкция с противоударной системой делает часы устойчивыми к повреждениям. Благодаря водозащите уровня WR 50, они подходят для повседневной носки и защищены от брызг и дождя. Аналоговый дисплей с арабскими цифрами и функцией подсветки позволяет легко определять время даже в условиях плохого освещения. Бренд Candino известен своим высоким качеством и точностью, что делает эти часы надежным спутником в любых условиях. Безупречное сочетание классического стиля с современными технологиями подчеркивает уверенность и мужественность их обладателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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