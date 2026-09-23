Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее, 586958
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, повреждена упаковка. Внешний вид: состояние хорошее. Комплектность: чехол, коробка. Гарантия 14 дней.
Материал чехла
карбон
Цвет
розовое золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%100 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 586958
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, повреждена упаковка. Внешний вид: состояние хорошее. Комплектность: чехол, коробка. Гарантия 14 дней.
Материал чехла
карбон
Цвет
розовое золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее
Причина уценки: витринный образец, повреждена упаковка.
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.
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Бренд
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, повреждена упаковка. Внешний вид: состояние хорошее. Комплектность: чехол, коробка. Гарантия 14 дней.
Материал чехла
карбон
Цвет
розовое золото
Страна производитель
Китай
Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее
Причина уценки: витринный образец, повреждена упаковка.
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Причина уценки: витринный образец, повреждена упаковка.
Внешний вид: состояние хорошее.
Комплектность: чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Уцененный товар Чехол-книжка Red Line Unit для Apple iPad 5 (2017)/iPad 6 (2018)/AIR 9,7", розовое золото УТ000016058 состояние хорошее - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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