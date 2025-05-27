Тонометр OMRON М3 Expert (HEM-7154-ALRU)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586862
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.7
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
15.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
725
Описание товара Тонометр OMRON М3 Expert (HEM-7154-ALRU)
Тонометр автоматический на плечо. Расчет среднего значения 3 измерений за последние 10 мин. Память для 2 пользователей. Обслуживание в собственных сервисных центрах в 75 городах России. Прибор для комфортного измерения артериального давления и пульса. Если тонометр зафиксирует повышенное давление, на экране появится соответствующий значок
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Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.7
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
15.3
Страна производитель
Китай
Тонометр автоматический на плечо. Расчет среднего значения 3 измерений за последние 10 мин. Память для 2 пользователей. Обслуживание в собственных сервисных центрах в 75 городах России. Прибор для комфортного измерения артериального давления и пульса. Если тонометр зафиксирует повышенное давление, на экране появится соответствующий значок
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный. Пришел с товарным чеком!
Достоинства:
Комментарий:
Потребности в пользовании удовлетворяет. Прост в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую этот товар тем ,кто захочет его приобрести не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно рекомендую к покупке. Хороший тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
используем более полгода , пока все хорошо, давление показывает верно
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в немного порванной коробке, но все целое. Сам прибор отличный, большой экран, показывает правильно ли одета манжета. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Очень большой манжет. и сам аппарат большой. Очень неудобно работать. Возможно для больниц, стационарно когда стоит на столе подходит. Для дома вообще не подходит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Куплен по рекомендации лечащего врача. Преимущества перед другими: - Высокая точность измерения - Специальная анатомическая форма манжеты идеально подходит к любой форме плеча. При этом на данной модели на экране при измерении высвечивается сигнал правильной установки манжеты. - Много других очень полезных функций регистрации измерений - Большой гарантийный срок Не смотря на более высокую цену, настоятельно рекомендую покупать
Достоинства:
Комментарий:
советую к покупке. хороший тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр работает, но его показания кажется сомнительно низкими. Расхождение с другими двумя тонометра (один тоже омрон, другой-AND),расхождение на 15-20 единиц. Хочу свозить его в сервисный центр на поверку.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр покрепче обычных. Выдерживает ежедневное многоразовое использование.
Достоинства:
Комментарий:
Очень чувствительный тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
Материал качественный, прибор вроде работает, по субъективным впечатлениям - занижает показатели давления по сравнению с запястным прибором.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр хорошего качества, удобная манжета. Пока всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
все устроило, пока работает хорошо, все понятно. советую
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, купила маме, руку не перетягивает, на фото новый и мой старый 2011 года показания одинаковые на обоих. Приложение установили но не понятно как оно работает, автоматически не переносит показания только после фото. Не понятно есть в нем Блютус или нет, телефон его не видит.
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует! Комплектность полная, упаковано хорошо. Работает. По сравнению с М2, много доп опций. Очень полезная функция датчик положения манжеты. Крепление манжеты к прибору надёжнее чем в М2. Дисплей большой. Есть инструкция на русском.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по совету сестры. Правильно измеряет давление.
Достоинства:
Комментарий:
Умная машина))) Но работает медленно. Обычным тонометром я справляюсь в разы быстрее, разве что не с такой точностью до сотых. А так, да - удобно. Блин, каюсь!! Пока у обычного в уши стетоскоп вставишь, по времени то же на то же и выйдет))) И еще, но это чисто субъективно: когда сам грушей нагнетаешь, то такое ощущение, что манжета не давит так сильно. Всем здоровья!
Достоинства:
Комментарий:
с виду ока как в деле время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, измеряет давление точно
Достоинства:
Комментарий:
довольно точно показывает, мне нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Мама очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр . Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр отличный, лучший из подобной линейки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный измеритель давления, пользуюсь 5 лет, а эта модернизированный
Достоинства:
Комментарий:
хороший тонометр, точно показывает давление, удобный манжет, подойдёт и на большой обхват руки
Достоинства:
Комментарий:
пришёл очень быстро,в рабочем состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Доставка своевременная. При тестировании тонометр показывал верные цифры. Недостатков и признаков дефекта нет. К покупке рекомендую
Тонометр OMRON М3 Expert (HEM-7154-ALRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонометр OMRON М3 Expert (HEM-7154-ALRU)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный. Пришел с товарным чеком!
Достоинства:
Комментарий:
Потребности в пользовании удовлетворяет. Прост в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую этот товар тем ,кто захочет его приобрести не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно рекомендую к покупке. Хороший тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
используем более полгода , пока все хорошо, давление показывает верно
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в немного порванной коробке, но все целое. Сам прибор отличный, большой экран, показывает правильно ли одета манжета. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Очень большой манжет. и сам аппарат большой. Очень неудобно работать. Возможно для больниц, стационарно когда стоит на столе подходит. Для дома вообще не подходит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Куплен по рекомендации лечащего врача. Преимущества перед другими: - Высокая точность измерения - Специальная анатомическая форма манжеты идеально подходит к любой форме плеча. При этом на данной модели на экране при измерении высвечивается сигнал правильной установки манжеты. - Много других очень полезных функций регистрации измерений - Большой гарантийный срок Не смотря на более высокую цену, настоятельно рекомендую покупать
Достоинства:
Комментарий:
советую к покупке. хороший тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр работает, но его показания кажется сомнительно низкими. Расхождение с другими двумя тонометра (один тоже омрон, другой-AND),расхождение на 15-20 единиц. Хочу свозить его в сервисный центр на поверку.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр покрепче обычных. Выдерживает ежедневное многоразовое использование.
Достоинства:
Комментарий:
Очень чувствительный тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
Материал качественный, прибор вроде работает, по субъективным впечатлениям - занижает показатели давления по сравнению с запястным прибором.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр хорошего качества, удобная манжета. Пока всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
все устроило, пока работает хорошо, все понятно. советую
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, купила маме, руку не перетягивает, на фото новый и мой старый 2011 года показания одинаковые на обоих. Приложение установили но не понятно как оно работает, автоматически не переносит показания только после фото. Не понятно есть в нем Блютус или нет, телефон его не видит.
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует! Комплектность полная, упаковано хорошо. Работает. По сравнению с М2, много доп опций. Очень полезная функция датчик положения манжеты. Крепление манжеты к прибору надёжнее чем в М2. Дисплей большой. Есть инструкция на русском.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по совету сестры. Правильно измеряет давление.
Достоинства:
Комментарий:
Умная машина))) Но работает медленно. Обычным тонометром я справляюсь в разы быстрее, разве что не с такой точностью до сотых. А так, да - удобно. Блин, каюсь!! Пока у обычного в уши стетоскоп вставишь, по времени то же на то же и выйдет))) И еще, но это чисто субъективно: когда сам грушей нагнетаешь, то такое ощущение, что манжета не давит так сильно. Всем здоровья!
Достоинства:
Комментарий:
с виду ока как в деле время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, измеряет давление точно
Достоинства:
Комментарий:
довольно точно показывает, мне нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Мама очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр . Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр отличный, лучший из подобной линейки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный измеритель давления, пользуюсь 5 лет, а эта модернизированный
Достоинства:
Комментарий:
хороший тонометр, точно показывает давление, удобный манжет, подойдёт и на большой обхват руки
Достоинства:
Комментарий:
пришёл очень быстро,в рабочем состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Доставка своевременная. При тестировании тонометр показывал верные цифры. Недостатков и признаков дефекта нет. К покупке рекомендую