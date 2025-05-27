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Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) купить с доставкой в Москве
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Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU)

32 Отзывы
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Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 1
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 2
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 3
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 4
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 5
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 6
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 7
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 8
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 9
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 10
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 11
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 12
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 13
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 14
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 15
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 16
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 17
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 18
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 19
Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 1
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 2
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 3
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 4
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 5
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 6
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 7
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 8
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 9
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 10
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 11
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 12
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 13
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 14
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 15
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 16
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 17
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 18
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 19
  • Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586861
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.5
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
15.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
730

Описание товара Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU)

OMRON M3 Comfort автоматический тонометр на плечо в комплектации с умной манжетой Intelli Wrap Cuff и адаптером. Комфортное и быстрое измерение артериального давления и пульса.



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный. Пришел с товарным чеком!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Потребности в пользовании удовлетворяет. Прост в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую этот товар тем ,кто захочет его приобрести не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Однозначно рекомендую к покупке. Хороший тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
используем более полгода , пока все хорошо, давление показывает верно
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в немного порванной коробке, но все целое. Сам прибор отличный, большой экран, показывает правильно ли одета манжета. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вильгельм В.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Igor K.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень большой манжет. и сам аппарат большой. Очень неудобно работать. Возможно для больниц, стационарно когда стоит на столе подходит. Для дома вообще не подходит
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Куплен по рекомендации лечащего врача. Преимущества перед другими: - Высокая точность измерения - Специальная анатомическая форма манжеты идеально подходит к любой форме плеча. При этом на данной модели на экране при измерении высвечивается сигнал правильной установки манжеты. - Много других очень полезных функций регистрации измерений - Большой гарантийный срок Не смотря на более высокую цену, настоятельно рекомендую покупать
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
советую к покупке. хороший тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
НАТАЛЬЯ З.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр работает, но его показания кажется сомнительно низкими. Расхождение с другими двумя тонометра (один тоже омрон, другой-AND),расхождение на 15-20 единиц. Хочу свозить его в сервисный центр на поверку.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Ольга Соколова

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр покрепче обычных. Выдерживает ежедневное многоразовое использование.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень чувствительный тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Материал качественный, прибор вроде работает, по субъективным впечатлениям - занижает показатели давления по сравнению с запястным прибором.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр хорошего качества, удобная манжета. Пока всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Инна Ю.

Достоинства:


Комментарий:
все устроило, пока работает хорошо, все понятно. советую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, купила маме, руку не перетягивает, на фото новый и мой старый 2011 года показания одинаковые на обоих. Приложение установили но не понятно как оно работает, автоматически не переносит показания только после фото. Не понятно есть в нем Блютус или нет, телефон его не видит.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует! Комплектность полная, упаковано хорошо. Работает. По сравнению с М2, много доп опций. Очень полезная функция датчик положения манжеты. Крепление манжеты к прибору надёжнее чем в М2. Дисплей большой. Есть инструкция на русском.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
гульназ з.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по совету сестры. Правильно измеряет давление.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
ДГ

Достоинства:


Комментарий:
Умная машина))) Но работает медленно. Обычным тонометром я справляюсь в разы быстрее, разве что не с такой точностью до сотых. А так, да - удобно. Блин, каюсь!! Пока у обычного в уши стетоскоп вставишь, по времени то же на то же и выйдет))) И еще, но это чисто субъективно: когда сам грушей нагнетаешь, то такое ощущение, что манжета не давит так сильно. Всем здоровья!
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
с виду ока как в деле время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, измеряет давление точно
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
довольно точно показывает, мне нравиться.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Мама очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр . Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр отличный, лучший из подобной линейки
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измеритель давления, пользуюсь 5 лет, а эта модернизированный
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший тонометр, точно показывает давление, удобный манжет, подойдёт и на большой обхват руки
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Людмила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл очень быстро,в рабочем состоянии
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка своевременная. При тестировании тонометр показывал верные цифры. Недостатков и признаков дефекта нет. К покупке рекомендую



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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.5
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
15.2
Страна производитель
Китай
Описание
OMRON M3 Comfort автоматический тонометр на плечо в комплектации с умной манжетой Intelli Wrap Cuff и адаптером. Комфортное и быстрое измерение артериального давления и пульса.


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный. Пришел с товарным чеком!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Потребности в пользовании удовлетворяет. Прост в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую этот товар тем ,кто захочет его приобрести не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Однозначно рекомендую к покупке. Хороший тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
используем более полгода , пока все хорошо, давление показывает верно
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в немного порванной коробке, но все целое. Сам прибор отличный, большой экран, показывает правильно ли одета манжета. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вильгельм В.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Igor K.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень большой манжет. и сам аппарат большой. Очень неудобно работать. Возможно для больниц, стационарно когда стоит на столе подходит. Для дома вообще не подходит
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Куплен по рекомендации лечащего врача. Преимущества перед другими: - Высокая точность измерения - Специальная анатомическая форма манжеты идеально подходит к любой форме плеча. При этом на данной модели на экране при измерении высвечивается сигнал правильной установки манжеты. - Много других очень полезных функций регистрации измерений - Большой гарантийный срок Не смотря на более высокую цену, настоятельно рекомендую покупать
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
советую к покупке. хороший тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
НАТАЛЬЯ З.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр работает, но его показания кажется сомнительно низкими. Расхождение с другими двумя тонометра (один тоже омрон, другой-AND),расхождение на 15-20 единиц. Хочу свозить его в сервисный центр на поверку.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Ольга Соколова

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр покрепче обычных. Выдерживает ежедневное многоразовое использование.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень чувствительный тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Материал качественный, прибор вроде работает, по субъективным впечатлениям - занижает показатели давления по сравнению с запястным прибором.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр хорошего качества, удобная манжета. Пока всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Инна Ю.

Достоинства:


Комментарий:
все устроило, пока работает хорошо, все понятно. советую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, купила маме, руку не перетягивает, на фото новый и мой старый 2011 года показания одинаковые на обоих. Приложение установили но не понятно как оно работает, автоматически не переносит показания только после фото. Не понятно есть в нем Блютус или нет, телефон его не видит.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует! Комплектность полная, упаковано хорошо. Работает. По сравнению с М2, много доп опций. Очень полезная функция датчик положения манжеты. Крепление манжеты к прибору надёжнее чем в М2. Дисплей большой. Есть инструкция на русском.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
гульназ з.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по совету сестры. Правильно измеряет давление.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
ДГ

Достоинства:


Комментарий:
Умная машина))) Но работает медленно. Обычным тонометром я справляюсь в разы быстрее, разве что не с такой точностью до сотых. А так, да - удобно. Блин, каюсь!! Пока у обычного в уши стетоскоп вставишь, по времени то же на то же и выйдет))) И еще, но это чисто субъективно: когда сам грушей нагнетаешь, то такое ощущение, что манжета не давит так сильно. Всем здоровья!
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
с виду ока как в деле время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, измеряет давление точно
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
довольно точно показывает, мне нравиться.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Мама очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр . Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр отличный, лучший из подобной линейки
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измеритель давления, пользуюсь 5 лет, а эта модернизированный
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший тонометр, точно показывает давление, удобный манжет, подойдёт и на большой обхват руки
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Людмила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл очень быстро,в рабочем состоянии
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка своевременная. При тестировании тонометр показывал верные цифры. Недостатков и признаков дефекта нет. К покупке рекомендую


Тонометр OMRON М3 Comfort (HEM-7155-ALRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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