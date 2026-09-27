Top.Mail.Ru
Сетевое хранилище QNAP TS-1673AU-RP-16G купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое хранилище QNAP TS-1673AU-RP-16G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое хранилище QNAP (TS-1673AU-RP-16G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-1673AU-RP-16G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-1673AU-RP-16G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-1673AU-RP-16G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-1673AU-RP-16G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-1673AU-RP-16G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
851 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586123
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
60х45х10
Вес, кг.
17.03

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-1673AU-RP-16G

Хранилище поддерживает виртуализацию, контейнерные приложения, централизованное хранилище, резервное копирование, совместное использование и аварийное восстановление.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-1673AU-RP-16G




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание
Хранилище поддерживает виртуализацию, контейнерные приложения, централизованное хранилище, резервное копирование, совместное использование и аварийное восстановление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище QNAP TS-1673AU-RP-16G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...