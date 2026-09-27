Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый
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Характеристики
Описание товара Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый
Термотрансферный принтер АТОЛ ТТ42 применяется в различных сферах бизнеса:. В розничной торговле: для печати этикеток и бирок для товаров, ценников и этикеток для полок. В логистике принтер отлично подходит для печати транспортных этикеток с адресами и реквизитами, также для печати багажных бирок, длиной до 1, 2 метра. В складском хранении: этикеток из полимерных материалов для маркировки товаров, которые хранятся не в идеальных условиях. В медицине: для маркировки документов и пробирок в медицинских учреждениях и лабораториях. Высокое качество и скорость печати. Скорость печати - до 127 мм/сек, что позволяет напечатать до 4500 этикеток высотой 10 сантиметров за один час работы. Увеличенная максимальная длина печати позволяет вывести данные на этикетку длиной до 1, 2 метра. Этикетки, напечатанные на принтере АТОЛ ТТ42 при использовании риббона, устойчивы к негативным внешним факторам и всегда выглядят как новые. Изображение не выгорает на солнце, не подвержено воздействию влаги, не стирается из-за перепадов температур или механического воздействия. Это особенно актуально для продуктов с длительным сроком хранения.
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