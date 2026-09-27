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Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый купить с доставкой в Москве
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Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый

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Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 1
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 2
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 3
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 4
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 5
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 6
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 7
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 8
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 9
Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 1
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 2
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 3
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 4
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 5
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 6
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 7
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 8
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 9
  • Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 156 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585438
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Характеристики

Бренд
АТОЛ
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
USB, Ethernet, RS-232
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер этикеток, блок питания с кабелем, инструкция пользователя, установочные драйвера, гарантийный талон
Максимальная ширина печати
108
Максимальное разрешение печати, dpi
203x203
Тип печатаемых шт.рих-кодов
Code 39, GS1 DataBar, EAN-13, UPC/EAN-128, MSI/Plessey, PLANET, EAN-8, DataMatrix, Logmars, Code 56, TLC39, UPC-E, PDF417, Codablock, Telepen, Code 93, Postnet, Code 11, IMB, ISBT 128, Industrial 2-of-5, Code 49, MaxiCode, Code 128, Codabar, ITF-14, UPC-A, QR код, Aztec Code, GS1-128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый

Термотрансферный принтер АТОЛ ТТ42 применяется в различных сферах бизнеса:. В розничной торговле: для печати этикеток и бирок для товаров, ценников и этикеток для полок. В логистике принтер отлично подходит для печати транспортных этикеток с адресами и реквизитами, также для печати багажных бирок, длиной до 1, 2 метра. В складском хранении: этикеток из полимерных материалов для маркировки товаров, которые хранятся не в идеальных условиях. В медицине: для маркировки документов и пробирок в медицинских учреждениях и лабораториях. Высокое качество и скорость печати. Скорость печати - до 127 мм/сек, что позволяет напечатать до 4500 этикеток высотой 10 сантиметров за один час работы. Увеличенная максимальная длина печати позволяет вывести данные на этикетку длиной до 1, 2 метра. Этикетки, напечатанные на принтере АТОЛ ТТ42 при использовании риббона, устойчивы к негативным внешним факторам и всегда выглядят как новые. Изображение не выгорает на солнце, не подвержено воздействию влаги, не стирается из-за перепадов температур или механического воздействия. Это особенно актуально для продуктов с длительным сроком хранения.



Смотрите также: термические


Теги товара: термотрансферные

Отзывы о товаре Термопринтер Атол ТТ42 (для печ.накл.) стационарный серый




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Характеристики
Бренд
АТОЛ
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
USB, Ethernet, RS-232
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер этикеток, блок питания с кабелем, инструкция пользователя, установочные драйвера, гарантийный талон
Максимальная ширина печати
108
Максимальное разрешение печати, dpi
203x203
Тип печатаемых шт.рих-кодов
Code 39, GS1 DataBar, EAN-13, UPC/EAN-128, MSI/Plessey, PLANET, EAN-8, DataMatrix, Logmars, Code 56, TLC39, UPC-E, PDF417, Codablock, Telepen, Code 93, Postnet, Code 11, IMB, ISBT 128, Industrial 2-of-5, Code 49, MaxiCode, Code 128, Codabar, ITF-14, UPC-A, QR код, Aztec Code, GS1-128
Страна производитель
Китай
Описание
Термотрансферный принтер АТОЛ ТТ42 применяется в различных сферах бизнеса:. В розничной торговле: для печати этикеток и бирок для товаров, ценников и этикеток для полок. В логистике принтер отлично подходит для печати транспортных этикеток с адресами и реквизитами, также для печати багажных бирок, длиной до 1, 2 метра. В складском хранении: этикеток из полимерных материалов для маркировки товаров, которые хранятся не в идеальных условиях. В медицине: для маркировки документов и пробирок в медицинских учреждениях и лабораториях. Высокое качество и скорость печати. Скорость печати - до 127 мм/сек, что позволяет напечатать до 4500 этикеток высотой 10 сантиметров за один час работы. Увеличенная максимальная длина печати позволяет вывести данные на этикетку длиной до 1, 2 метра. Этикетки, напечатанные на принтере АТОЛ ТТ42 при использовании риббона, устойчивы к негативным внешним факторам и всегда выглядят как новые. Изображение не выгорает на солнце, не подвержено воздействию влаги, не стирается из-за перепадов температур или механического воздействия. Это особенно актуально для продуктов с длительным сроком хранения.


Смотрите также: термические


Теги товара: термотрансферные
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Отзывы


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