Top.Mail.Ru
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 1
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 2
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 3
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 4
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 5
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 6
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 7
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 8
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 9
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 10
Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 1
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 2
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 3
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 4
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 5
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 6
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 7
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 8
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 9
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 10
  • Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585414
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтеры струйные
Габариты ШхГхВ, мм
375x169x347
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
принтер, кабель питания, диск с программным обеспечением и драйверами для Windows и macOS, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Печать фотографий
Да
Тип картриджа
Epson 003
Подключение
USB, Wi-Fi, USB 2.0, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB 2.0, нет, USB, Wi-Fi, нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х23
Вес, кг.
5.25

Описание товара Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi

Принтер струйный Epson L1250 обеспечивает высокое качество печати различных документов и получение красочных фотографий. Принтер предоставляет печать на обычной бумаге, конвертах, глянцевой фотобумаге. Система из 4-х чернил позволяет формировать яркие, четкие и насыщенные изображения. Заявленный производителем ресурс цветных картриджей составляет в пределах 7500 страниц. На панели управления расположены кнопки со световыми индикаторами. В Epson L1250 предусмотрены проводное подключение по USB и беспроводная синхронизация по Wi-Fi.

Отзывы о товаре Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтеры струйные
Габариты ШхГхВ, мм
375x169x347
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
принтер, кабель питания, диск с программным обеспечением и драйверами для Windows и macOS, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Печать фотографий
Да
Тип картриджа
Epson 003
Подключение
USB, Wi-Fi, USB 2.0, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB 2.0, нет, USB, Wi-Fi, нет
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер струйный Epson L1250 обеспечивает высокое качество печати различных документов и получение красочных фотографий. Принтер предоставляет печать на обычной бумаге, конвертах, глянцевой фотобумаге. Система из 4-х чернил позволяет формировать яркие, четкие и насыщенные изображения. Заявленный производителем ресурс цветных картриджей составляет в пределах 7500 страниц. На панели управления расположены кнопки со световыми индикаторами. В Epson L1250 предусмотрены проводное подключение по USB и беспроводная синхронизация по Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...