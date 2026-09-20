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Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584543
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Кухонный измельчитель CASO UZ 200 предназначен для овощей, фруктов, кофе, орехов, мяса, рыбы и других продуктов. В комплекте идёт сразу две чаши: с четырьмя и двумя ножами. Используйте 4 ножа если нужно получить мелкий помол или справится с твёрдыми продуктами. Второй контейнер пригодится для более мягких ингредиентов, или как вспомогательная ёмкость для сложных блюд с несколькими соусами и смесями специй. Мощности устройства в 200 Вт достаточно для измельчения твердых продуктов. В целях безопасности устройство работает только в полностью собранном и закрытом виде. Получить травму в процессе работы невозможно. Используйте импульсный или обычный режим.
Кухонный измельчитель CASO UZ 200 предназначен для овощей, фруктов, кофе, орехов, мяса, рыбы и других продуктов. В комплекте идёт сразу две чаши: с четырьмя и двумя ножами. Используйте 4 ножа если нужно получить мелкий помол или справится с твёрдыми продуктами. Второй контейнер пригодится для более мягких ингредиентов, или как вспомогательная ёмкость для сложных блюд с несколькими соусами и смесями специй. Мощности устройства в 200 Вт достаточно для измельчения твердых продуктов. В целях безопасности устройство работает только в полностью собранном и закрытом виде. Получить травму в процессе работы невозможно. Используйте импульсный или обычный режим.
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