Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583656
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х31х29
Вес, кг.
2.55
Описание товара Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW оснащен функциями парового удара, вертикального отпаривания и сухого глажения. Модель готова к работе через 3 минуты после включения. Система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду. Шаровое крепление не дает кабелю перекручиваться.
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Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW оснащен функциями парового удара, вертикального отпаривания и сухого глажения. Модель готова к работе через 3 минуты после включения. Система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду. Шаровое крепление не дает кабелю перекручиваться.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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