Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583589
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, г.
858
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный
Соковыжималка Starwind SJ 1231 – это отличный вариант кухонной утвари, который обязательно должен присутствовать у вас дома. Таким изделием актуально пользоваться тем людям, которые предпочитают вести здоровый образ жизни. Буквально за пару движений сок из цитрусовых будет готов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Ватт, а объем предусмотренной прозрачной емкости равен одному литру. Изготавливается такая модель на основе прочного пластика, выполнена в привлекательном дизайне. Соотношение оранжевого и белого цветов сразу привлекает внимание пришедших к вам гостей.
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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