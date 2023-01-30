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Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583546
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Описание товара Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000)
Звуковая карта Creative — это высококачественное устройство, предназначенное для улучшения звучания вашего компьютера. Она обладает компактными размерами: ширина составляет 11,7 см, а высота — всего 2,2 см, что позволяет легко установить карту даже в ограниченном пространстве. С весом всего 0,057 кг, она не добавит значительной нагрузки на систему.
Одной из основных характеристик является максимальная частота цифрово-аналогового преобразователя (ЦАП), достигающая впечатляющих 192 кГц. Благодаря 24-битной разрядности ЦАП, звуковая карта обеспечивает высокую степень детализации и чистоты звука, позволяя насладиться всеми нюансами аудиотреков.
Бренд Creative известен своими инновациями в области аудиотехнологий, что гарантирует надежность и высокое качество звука. Эта звуковая карта подойдёт как для профессионалов в области обработки звука, так и для простых пользователей, стремящихся улучшить звучание своей мультимедийной системы.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000)
Источник: Яндекс Маркет
Вован
Достоинства:
Полет нормальный
Комментарий:
музыка для меня на первом месте, поэтому решил купить Audigy FX V2. Впервые услышал её в деле у брата, ну и покрутив эквалайзер понял что она мне необходима. Приложение работает, проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
Толик
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Здравствуйте. Давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то приобрел AudigyFX V2. Я доволен. Звук чистый, насыщенный. В общем, звук как и должен быть. А теперь о минусах. Их я не нашел. Может быть, вы знаете. Тогда напишите.
Источник: Яндекс Маркет
Николай
Достоинства:
В комменте
Недостатки:
Пока не обнаружил
Комментарий:
Отлично справляется с задачей, и звук теперь не такой "грязный". Очень доволен покупкой! Достоинства: Отличная звуковая карта; Отличная модель; Отличное соотношение цена/качество; Прекрасная работа со звуком
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий
Достоинства:
подключение наушников,компактная
Комментарий:
На windows 11 встала без проблем. В целом отличная звуковуха. Отдельное спасибо продавцу, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
Максим К.
Достоинства:
Звук 5.1, приложение Creative
Комментарий:
Смотреть фильмы и для игр, подходит идеально. Не пожалел что купил ее, разница заметна. Приложение Creative отлично работает, теперь могу настроить звук как мне нужно.
Звуковая карта Creative — это высококачественное устройство, предназначенное для улучшения звучания вашего компьютера. Она обладает компактными размерами: ширина составляет 11,7 см, а высота — всего 2,2 см, что позволяет легко установить карту даже в ограниченном пространстве. С весом всего 0,057 кг, она не добавит значительной нагрузки на систему.
Одной из основных характеристик является максимальная частота цифрово-аналогового преобразователя (ЦАП), достигающая впечатляющих 192 кГц. Благодаря 24-битной разрядности ЦАП, звуковая карта обеспечивает высокую степень детализации и чистоты звука, позволяя насладиться всеми нюансами аудиотреков.
Бренд Creative известен своими инновациями в области аудиотехнологий, что гарантирует надежность и высокое качество звука. Эта звуковая карта подойдёт как для профессионалов в области обработки звука, так и для простых пользователей, стремящихся улучшить звучание своей мультимедийной системы.
Комментарий:
музыка для меня на первом месте, поэтому решил купить Audigy FX V2. Впервые услышал её в деле у брата, ну и покрутив эквалайзер понял что она мне необходима. Приложение работает, проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
Толик
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Здравствуйте. Давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то приобрел AudigyFX V2. Я доволен. Звук чистый, насыщенный. В общем, звук как и должен быть. А теперь о минусах. Их я не нашел. Может быть, вы знаете. Тогда напишите.
Источник: Яндекс Маркет
Николай
Достоинства:
В комменте
Недостатки:
Пока не обнаружил
Комментарий:
Отлично справляется с задачей, и звук теперь не такой "грязный". Очень доволен покупкой! Достоинства: Отличная звуковая карта; Отличная модель; Отличное соотношение цена/качество; Прекрасная работа со звуком
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий
Достоинства:
подключение наушников,компактная
Комментарий:
На windows 11 встала без проблем. В целом отличная звуковуха. Отдельное спасибо продавцу, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
Максим К.
Достоинства:
Звук 5.1, приложение Creative
Комментарий:
Смотреть фильмы и для игр, подходит идеально. Не пожалел что купил ее, разница заметна. Приложение Creative отлично работает, теперь могу настроить звук как мне нужно.
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000)
Достоинства:
Полет нормальный
Комментарий:
музыка для меня на первом месте, поэтому решил купить Audigy FX V2. Впервые услышал её в деле у брата, ну и покрутив эквалайзер понял что она мне необходима. Приложение работает, проблем не возникло
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Здравствуйте. Давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то приобрел AudigyFX V2. Я доволен. Звук чистый, насыщенный. В общем, звук как и должен быть. А теперь о минусах. Их я не нашел. Может быть, вы знаете. Тогда напишите.
Достоинства:
В комменте
Недостатки:
Пока не обнаружил
Комментарий:
Отлично справляется с задачей, и звук теперь не такой "грязный". Очень доволен покупкой! Достоинства: Отличная звуковая карта; Отличная модель; Отличное соотношение цена/качество; Прекрасная работа со звуком
Достоинства:
подключение наушников,компактная
Комментарий:
На windows 11 встала без проблем. В целом отличная звуковуха. Отдельное спасибо продавцу, упаковано хорошо
Достоинства:
Звук 5.1, приложение Creative
Комментарий:
Смотреть фильмы и для игр, подходит идеально. Не пожалел что купил ее, разница заметна. Приложение Creative отлично работает, теперь могу настроить звук как мне нужно.