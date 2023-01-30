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Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) купить с доставкой в Москве
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Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000)

5 Отзывы
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Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 1
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 2
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 3
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 4
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 5
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 6
Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 1
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 2
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 3
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 4
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 5
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 6
  • Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583546
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Звуковая карта
Высота, см
2.2
Звуковая схема
5.1
Интерфейс
PCI-E
Количество внешних линейных входов
1
Максимальная частота ЦАП
192
Разрядность ЦАП
24
Ширина, см
11.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
227

Описание товара Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000)

Звуковая карта Creative — это высококачественное устройство, предназначенное для улучшения звучания вашего компьютера. Она обладает компактными размерами: ширина составляет 11,7 см, а высота — всего 2,2 см, что позволяет легко установить карту даже в ограниченном пространстве. С весом всего 0,057 кг, она не добавит значительной нагрузки на систему. Одной из основных характеристик является максимальная частота цифрово-аналогового преобразователя (ЦАП), достигающая впечатляющих 192 кГц. Благодаря 24-битной разрядности ЦАП, звуковая карта обеспечивает высокую степень детализации и чистоты звука, позволяя насладиться всеми нюансами аудиотреков. Бренд Creative известен своими инновациями в области аудиотехнологий, что гарантирует надежность и высокое качество звука. Эта звуковая карта подойдёт как для профессионалов в области обработки звука, так и для простых пользователей, стремящихся улучшить звучание своей мультимедийной системы.

Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000)

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2023
Вован

Достоинства:
Полет нормальный

Комментарий:
музыка для меня на первом месте, поэтому решил купить Audigy FX V2. Впервые услышал её в деле у брата, ну и покрутив эквалайзер понял что она мне необходима. Приложение работает, проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Толик

Достоинства:
Звук

Недостатки:
нет

Комментарий:
Здравствуйте. Давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то приобрел AudigyFX V2. Я доволен. Звук чистый, насыщенный. В общем, звук как и должен быть. А теперь о минусах. Их я не нашел. Может быть, вы знаете. Тогда напишите.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2022
Николай

Достоинства:
В комменте

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Отлично справляется с задачей, и звук теперь не такой "грязный". Очень доволен покупкой! Достоинства: Отличная звуковая карта; Отличная модель; Отличное соотношение цена/качество; Прекрасная работа со звуком
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2022
Дмитрий

Достоинства:
подключение наушников,компактная

Комментарий:
На windows 11 встала без проблем. В целом отличная звуковуха. Отдельное спасибо продавцу, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2022
Максим К.

Достоинства:
Звук 5.1, приложение Creative

Комментарий:
Смотреть фильмы и для игр, подходит идеально. Не пожалел что купил ее, разница заметна. Приложение Creative отлично работает, теперь могу настроить звук как мне нужно.



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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Звуковая карта
Высота, см
2.2
Звуковая схема
5.1
Интерфейс
PCI-E
Количество внешних линейных входов
1
Максимальная частота ЦАП
192
Разрядность ЦАП
24
Ширина, см
11.7
Страна производитель
Китай
Описание
Звуковая карта Creative — это высококачественное устройство, предназначенное для улучшения звучания вашего компьютера. Она обладает компактными размерами: ширина составляет 11,7 см, а высота — всего 2,2 см, что позволяет легко установить карту даже в ограниченном пространстве. С весом всего 0,057 кг, она не добавит значительной нагрузки на систему. Одной из основных характеристик является максимальная частота цифрово-аналогового преобразователя (ЦАП), достигающая впечатляющих 192 кГц. Благодаря 24-битной разрядности ЦАП, звуковая карта обеспечивает высокую степень детализации и чистоты звука, позволяя насладиться всеми нюансами аудиотреков. Бренд Creative известен своими инновациями в области аудиотехнологий, что гарантирует надежность и высокое качество звука. Эта звуковая карта подойдёт как для профессионалов в области обработки звука, так и для простых пользователей, стремящихся улучшить звучание своей мультимедийной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2023
Вован

Достоинства:
Полет нормальный

Комментарий:
музыка для меня на первом месте, поэтому решил купить Audigy FX V2. Впервые услышал её в деле у брата, ну и покрутив эквалайзер понял что она мне необходима. Приложение работает, проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Толик

Достоинства:
Звук

Недостатки:
нет

Комментарий:
Здравствуйте. Давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то приобрел AudigyFX V2. Я доволен. Звук чистый, насыщенный. В общем, звук как и должен быть. А теперь о минусах. Их я не нашел. Может быть, вы знаете. Тогда напишите.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2022
Николай

Достоинства:
В комменте

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Отлично справляется с задачей, и звук теперь не такой "грязный". Очень доволен покупкой! Достоинства: Отличная звуковая карта; Отличная модель; Отличное соотношение цена/качество; Прекрасная работа со звуком
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2022
Дмитрий

Достоинства:
подключение наушников,компактная

Комментарий:
На windows 11 встала без проблем. В целом отличная звуковуха. Отдельное спасибо продавцу, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2022
Максим К.

Достоинства:
Звук 5.1, приложение Creative

Комментарий:
Смотреть фильмы и для игр, подходит идеально. Не пожалел что купил ее, разница заметна. Приложение Creative отлично работает, теперь могу настроить звук как мне нужно.


Звуковая карта Creative Audigy FX V2 (70SB187000000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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