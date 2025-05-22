Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000)
Sound Blaster X4 отличается чистотой звука 114 дБ при воспроизведении 192 кГц / 24 бит, обеспечивая высоко детализированное, хорошо сбалансированное и точное звучание. Дополнительная мощность встроенного усилителя сразу же обеспечивает прирост громкости.Super X-Fi — отмеченная наградами аудиотехнология, которая позволяет наслаждаться звучанием высококлассной многоканальной системы профессиональной студии и воспроизводить те же эффекты прямо в ваших наушниках. Это больше, чем просто технология объемного звука. Вы без труда будете слышать все подробности звука из наушников, и не упустите ни одной детали или погружающего эффекта окружения.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, классные настройки эквалайзера, x-fi режим преображает звучание музыки.
Достоинства:
Комментарий:
Моя первая звуковая карта - звук бомбезный, программа установилась без проблем и на сайте есть описание чего, да как. Проблем с звуковухой не наблюдал, упаковка коробка в коробке без защиты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на день раньше , звук просто отличный,
Достоинства:
Комментарий:
звуковой картой доволен, были шумы в калонках. при включении игры слышно было гул вентиляторов через калонки , не знал что делать. купил эту карту подключил через оптику и все пропало. музыку слушать одно удовольствие , никогда так калонки не играли. продавец всегда на связи . отвечает на все вопросы, расскажет и про земляную петлю и про карту и про все что угодно
Достоинства:
Комментарий:
Аоалалладабабаьаььаьатататьслалалаьаьатаьаьалаллаалла
Достоинства:
Комментарий:
Слышимость в игре отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Карта отличная. Режим 5.1 шикарный, настроек море. В играх от 1 лица погружение полное. Режим Scout Mod в этих играх бесподобен. Подключал по аналоговому выходу. Каждый канал настраивается! За эти деньги, особенно для игр, супер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, для моих потребностей нет никаких лишних разъемов. Взял для подключения колонок и наушников. Удобно пользоваться, эквалайзер использую только для наушников. Понравилось использовать технологию SXFI в играх.
Достоинства:
Комментарий:
Дрова иногда вылетают, звук ни скажу что бы очень, для игр хороший. Для музыки так сибе
Достоинства:
Комментарий:
Работает пру месяцев. Не греется,едва теплая. Настроек много,на любой вкус. Звук стал лучше,со встроенным разница ощутима, с аудио картой комплектной с наушниками,также есть разница ,но меньше. Странный глюк в данной звуковой карте, при включении компьютера и запуске видео в браузере звук идёт волнами, буквально несколько секунд и если его не выключать ,то всё в порядке к работе претензий нет, стоит выключить и вновь проблема появляется.
Достоинства:
Комментарий:
Креатив... Что тут добавить, топчик
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, буду проверять в длительной эксплуатации.
Достоинства:
Стильная, отличное звучание
Комментарий:
Эта небольшая коробочка принесла мне столько радости. Во-первых это совершенно новое звучание игр и музыки. Во-вторых внешний вид минималистичен и лаконичен идеально вписался в мое пространство. В-третьих это цена, цена/качество. Легко установить и использовать. Покупкой доволен, эту карту можно смело рекомендовать.
Достоинства:
звук, звук, внешний вид
Недостатки:
цена
Комментарий:
Внешний вид. Качество звука. Удобная крутилка. В целом получит то что и хотел, но хотелось бы дешевле. А так конечно рекомендую, плюс проблем с установкой не возникло
Достоинства:
Все норм
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сравнивать не с чем, у меня никогда не было отдельного звуковой карты. По сравнению со встройкой небо и земля. В играх звук стал шире и слышишь больше деталей. В музыке просто нет слов, очень понравился звук это не передать словами. Приложение Creative App вроде норм
Достоинства:
Звук, стиль
Недостатки:
цена
Комментарий:
Не совсем разобрался в софте, но в среднем все норм. Цена конечно высокая. Звук в играх отличный, вы это сразу заметите, от встройки очень сильно отличается. Дизайн минималистичный смотрится нормально.
Достоинства:
Внешний вид, звук
Недостатки:
нету
Комментарий:
Стильно смотрится на столе. Звук в наушниках и колонках стал лучше если сравнить со встройкой realtek. Звук с микрофона так же стал лучше. Не жалею ни разу. Жалко что не взял ее раньше.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 (70SB181500000)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, классные настройки эквалайзера, x-fi режим преображает звучание музыки.
Достоинства:
Комментарий:
Моя первая звуковая карта - звук бомбезный, программа установилась без проблем и на сайте есть описание чего, да как. Проблем с звуковухой не наблюдал, упаковка коробка в коробке без защиты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на день раньше , звук просто отличный,
Достоинства:
Комментарий:
звуковой картой доволен, были шумы в калонках. при включении игры слышно было гул вентиляторов через калонки , не знал что делать. купил эту карту подключил через оптику и все пропало. музыку слушать одно удовольствие , никогда так калонки не играли. продавец всегда на связи . отвечает на все вопросы, расскажет и про земляную петлю и про карту и про все что угодно
Достоинства:
Комментарий:
Аоалалладабабаьаььаьатататьслалалаьаьатаьаьалаллаалла
Достоинства:
Комментарий:
Слышимость в игре отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Карта отличная. Режим 5.1 шикарный, настроек море. В играх от 1 лица погружение полное. Режим Scout Mod в этих играх бесподобен. Подключал по аналоговому выходу. Каждый канал настраивается! За эти деньги, особенно для игр, супер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, для моих потребностей нет никаких лишних разъемов. Взял для подключения колонок и наушников. Удобно пользоваться, эквалайзер использую только для наушников. Понравилось использовать технологию SXFI в играх.
Достоинства:
Комментарий:
Дрова иногда вылетают, звук ни скажу что бы очень, для игр хороший. Для музыки так сибе
Достоинства:
Комментарий:
Работает пру месяцев. Не греется,едва теплая. Настроек много,на любой вкус. Звук стал лучше,со встроенным разница ощутима, с аудио картой комплектной с наушниками,также есть разница ,но меньше. Странный глюк в данной звуковой карте, при включении компьютера и запуске видео в браузере звук идёт волнами, буквально несколько секунд и если его не выключать ,то всё в порядке к работе претензий нет, стоит выключить и вновь проблема появляется.
Достоинства:
Комментарий:
Креатив... Что тут добавить, топчик
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, буду проверять в длительной эксплуатации.
Достоинства:
Стильная, отличное звучание
Комментарий:
Эта небольшая коробочка принесла мне столько радости. Во-первых это совершенно новое звучание игр и музыки. Во-вторых внешний вид минималистичен и лаконичен идеально вписался в мое пространство. В-третьих это цена, цена/качество. Легко установить и использовать. Покупкой доволен, эту карту можно смело рекомендовать.
Достоинства:
звук, звук, внешний вид
Недостатки:
цена
Комментарий:
Внешний вид. Качество звука. Удобная крутилка. В целом получит то что и хотел, но хотелось бы дешевле. А так конечно рекомендую, плюс проблем с установкой не возникло
Достоинства:
Все норм
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сравнивать не с чем, у меня никогда не было отдельного звуковой карты. По сравнению со встройкой небо и земля. В играх звук стал шире и слышишь больше деталей. В музыке просто нет слов, очень понравился звук это не передать словами. Приложение Creative App вроде норм
Достоинства:
Звук, стиль
Недостатки:
цена
Комментарий:
Не совсем разобрался в софте, но в среднем все норм. Цена конечно высокая. Звук в играх отличный, вы это сразу заметите, от встройки очень сильно отличается. Дизайн минималистичный смотрится нормально.
Достоинства:
Внешний вид, звук
Недостатки:
нету
Комментарий:
Стильно смотрится на столе. Звук в наушниках и колонках стал лучше если сравнить со встройкой realtek. Звук с микрофона так же стал лучше. Не жалею ни разу. Жалко что не взял ее раньше.