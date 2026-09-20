Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Материал щетки
искуственная щетина
Мощность
800 Вт
Количество температурных режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582737
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращающийся шнур, автоматическое отключение
Страна производства
Китай
Материал щетки
искуственная щетина
Мощность
800 Вт
Количество температурных режимов
2
Индикация
включения
Длина сетевого шнура
1.6
Комплектация
аппарат, 3 насадки, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х7
Вес, г.
600
Описание товара Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый
Прибор позволяет сделать стильную прическу, не прибегая к услугам парикмахера. Современные технологии и качественные материалы обеспечивают простоту использования аппарата и гарантируют потрясающий результат.
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Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращающийся шнур, автоматическое отключение
Страна производства
Китай
Материал щетки
искуственная щетина
Мощность
800 Вт
Количество температурных режимов
2
Индикация
включения
Длина сетевого шнура
1.6
Комплектация
аппарат, 3 насадки, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Прибор позволяет сделать стильную прическу, не прибегая к услугам парикмахера. Современные технологии и качественные материалы обеспечивают простоту использования аппарата и гарантируют потрясающий результат.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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