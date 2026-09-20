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Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый купить с доставкой в Москве
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Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый

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Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 1
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 2
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 3
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 4
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 5
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 6
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 7
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 8
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 9
Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Материал щетки
искуственная щетина
Мощность
800 Вт
Количество температурных режимов
2
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 1
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 2
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 3
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 4
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 5
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 6
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 7
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 8
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 9
  • Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582737
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращающийся шнур, автоматическое отключение
Страна производства
Китай
Материал щетки
искуственная щетина
Мощность
800 Вт
Количество температурных режимов
2
Индикация
включения
Длина сетевого шнура
1.6
Комплектация
аппарат, 3 насадки, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х7
Вес, г.
600

Описание товара Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый

Прибор позволяет сделать стильную прическу, не прибегая к услугам парикмахера. Современные технологии и качественные материалы обеспечивают простоту использования аппарата и гарантируют потрясающий результат.

Отзывы о товаре Фен-щетка Starwind SHB 6050 800Вт серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращающийся шнур, автоматическое отключение
Страна производства
Китай
Материал щетки
искуственная щетина
Мощность
800 Вт
Количество температурных режимов
2
Индикация
включения
Длина сетевого шнура
1.6
Комплектация
аппарат, 3 насадки, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор позволяет сделать стильную прическу, не прибегая к услугам парикмахера. Современные технологии и качественные материалы обеспечивают простоту использования аппарата и гарантируют потрясающий результат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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